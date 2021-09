Les Montréalais boudent toujours le métro au profit de la voiture

Avant mars 2020, 47 % des travailleurs affirmaient que le métro était leur principal mode de transport. Cette proportion a chuté à 40 % un an et demi plus tard, selon un sondage de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ( CCMMChambre de commerce du Montréal métropolitain ) publié jeudi.

Cette réticence à utiliser le métro se traduit par une augmentation du nombre d’automobilistes : ceux qui disaient prendre la voiture représentaient 46 % des travailleurs avant la pandémie, par rapport à 51 % maintenant.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

C’est un phénomène un peu humain, ça fait 18 mois qu’on dit aux gens qu’ils doivent se distancer et progressivement ils doivent se réapproprier l’espace , concède Luc Tremblay, directeur général de la Société de transport de Montréal ( STMSociété de transport de Montréal ), en entrevue à l’émission Le 15-18 jeudi.

Un réseau sécuritaire

Luc Tremblay tient toutefois à rassurer les usagers sur l'efficacité des mesures sanitaires à l'échelle du réseau et sur la qualité de l'air dans le métro.

Selon lui, la santé publique a confirmé à plusieurs reprises qu’il n’y a eu aucune éclosion dans les sociétés de transport du Québec et les tests de qualité de l'air ont indiqué qu'il est presque aussi bon qu’à l’extérieur .

Donc, les mesures fonctionnent , soutient-il.

À la rentrée cette semaine, 51 % de l’achalandage prépandémie était de retour dans les métros de la STMSociété de transport de Montréal .

Il y a une progression marquée depuis quelques semaines […] et ça progresse tous les jours et c’est très, très encourageant.

L’essayer, c’est l’adopter. Revenez dans le réseau et vous allez constater par vous-mêmes que c’est sécuritaire. Une citation de :Luc Tremblay, directeur général de la STM

La STMSociété de transport de Montréal s’attend à récupérer 75 % de son achalandage habituel d’ici la fin de l’année.

Pour atteindre cet objectif, la société a mis en place diverses mesures incitatives, dont une fonction dans son application mobile qui permet aux clients de déterminer à l’avance le niveau d’entassement , des comités d’accueil et des trousses d’accompagnement .