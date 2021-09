Diane Lebouthillier quitte un débat à cause de la présence d’un candidat non vacciné

Pour elle, il n’était pas question de s’asseoir à ses côtés. Elle a exprimé un refus catégorique : Ça fait un an et demi que nos jeunes et nos aînés sont anxieux, qu’on travaille fort pour avoir des vaccins, pour aider à ce que les gens gardent leur travail, pis on a une personne assise en avant qui refuse le vaccin, qui est contre le vaccin?

Non. Je ne ferai pas le débat avec cette personne-là. J’ai pas à vivre ça dans ma vie et si, plus tard, monsieur est vacciné, ça va me faire plaisir de faire le débat. Une citation de :Diane Lebouthillier, ministre et députée libérale sortante de la circonscription Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Toutefois, après que la candidate se fut retirée, le débat s’est amorcé entre Guy Bernatchez du Bloc québécois, Jean-Pierre Pigeon du Parti conservateur et Christian Rioux du Parti populaire du Canada.

MM. Bernatchez et Pigeon ont dit tolérer la présence de M. Rioux.

Selon les organisateurs, les mesures de santé publique ont été respectées.

Il s’agissait d’un premier débat entre les candidats de la circonscription à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts.

Avec les informations de Marguerite Morin