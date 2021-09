Un ancien entraîneur de hockey de Winnipeg accusé d’agressions sexuelles

Un ancien entraîneur de hockey et actuel avocat est accusé de chefs en lien avec des agressions sexuelles et la pornographie juvénile pour des faits allégués remontant aux années 1990, selon la police de Winnipeg.

L’homme de 57 ans a été arrêté mercredi à son domicile, indique la porte-parole de la police Dani McKinnon, lors d’une conférence de presse jeudi. Deux présumées victimes ont approché, de façon indépendante, la police au mois de juin.

Les faits allégués se seraient déroulés entre 1993 et 1995, lorsque les deux étaient des joueurs de l’Association de hockey du parc Assiniboine. La police indique qu’elle ne croit pas que l’accusé continuait d’entraîner des jeunes.

Hockey Winnipeg indique ne pas avoir de détails ni sur le rôle de l’accusé auprès de l’Association de hockey ni sur la durée de temps où il a agi comme entraîneur, vu que les faits présumés sont antérieurs à sa base de données.

Dans un courriel, le directeur général de Hockey Winnipeg, Ian McArton, dit que les accusations sont extrêmement sérieuses et très troublantes et que son organisme souhaite que justice soit faite dans cette affaire.

Aucun gestionnaire ou employé actuel de Hockey ou de l’Association de hockey du parc Assiniboine n’ont eu d’interactions avec l’accusé, selon M. McArton.

La présidente-directrice générale de la Société du Barreau du Manitoba, Leah Kosokowsky, indique dans un courriel que son organisation a travaillé avec la police et le service des poursuites du Manitoba afin de s’assurer que les droits des clients de l’accusé soient protégés.

La police cherche d’autres victimes

Les présumées victimes ont toutes les deux déclaré qu’elles avaient été invitées, séparément, chez l’accusé. Il leur aurait donné de l’argent et de l’alcool et les aurait agressées sexuellement, des gestes qui auraient été filmés et photographiés.

Mme McKinnon indique qu’il est remarquable que des victimes d’agression sexuelle approchent la police après autant de temps, et a demandé à d’autres potentielles victimes de contacter la police.

L’homme est accusé d’un chef de possession de pornographie juvénile, de deux chefs d’accusation en lien avec la production, la publication ou la possession de matériel à des fins de publication de pornographie juvénile.

Il est aussi accusé de deux chefs de contacts sexuels, d’exploitation sexuelle, d’agression sexuelle et de séquestration.

