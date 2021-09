Le mois d’août le plus chaud de l’histoire dans certains secteurs de l’Est-du-Québec

Comme ailleurs au Québec, des records quotidiens et mensuels ont été battus, notamment à Gaspé et à Mont-Joli. La Côte-Nord a connu des journées chaudes, mais sans battre de records mensuels.

À Mont-Joli, la station météorologique a enregistré une température moyenne de 19,7 °C au mois d'août. C'est 3,2 degrés de plus que la normale et presque 1 °C de plus que le record précédent, datant de 2015.

L'été a été de nouveau très propice au tourisme, comme ici, à Carleton-sur-Mer (archives). Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

C’est d’ailleurs le Bas-Saint-Laurent qui a le plus souffert du manque de précipitations, tandis que la Gaspésie s’en est mieux tirée.

De son côté, Gaspé a connu une moyenne de température de 19 °C en août, battant le record précédent de 18,4 °C enregistré en 2015 et en 2018.

Des gens profitent du soleil sur la plage d'Haldimand, même s'il fait très chaud (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Avec 19,7 °C, les Îles-de-la-Madeleine ont quant à elles connu un mois d'août qui vient au troisième pour ce qui est de la chaleur depuis que ces données sont mesurées.

Sept-Îles fait exception avec une température moyenne de 15,7 degrés, un peu plus élevée que la normale, mais loin d'un record.

Selon Simon Legault, météorologue pour Environnement et Changement climatiques Canada, des mouvements de systèmes ont causé des vagues de chaleur et de la sécheresse pour certaines régions.

Une partie du territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie a connu un épisode de vents violents et de pluie très abondante en août (archives). Photo : PHOTO : FACEBOOK JOSETTE DUPUIS

De l’air chaud et plus humide s'est déplacé depuis les États-Unis dans nos régions et le courant-jet, qui amène les précipitations, s’est déplacé plus au nord , précise-t-il.

Pour septembre, selon Simon Legault, on s’attend à des températures plus près de la normale, mais le mercure pourrait tout de même être plus élevé que d'habitude pour cette période de l'année.

Un été fructueux pour les entreprises en climatisation

Les grandes chaleurs du mois d'août ont eu des impacts économiques positifs pour les entreprises en climatisation.

David Banville, propriétaire de l’entreprise Climatisation BSL, a passé un mois d'août très occupé. Photo : gracieuseté

David Banville, propriétaire de l’entreprise Climatisation BSL à Saint-Narcisse-de-Rimouski, a installé de nombreuses thermopompes. Il dit avoir eu un mois d’août très occupé, peut-être trop. J’ai démarré mon entreprise au début de l’été avec l’intention de passer plus de temps en famille, mais j’en ai moins! dit-il en riant.

En août, quand il s'est mis à faire chaud, les gens se sont comme réveillés , mentionne-t-il. C’était assez incroyable. Des jours, je recevais jusqu’à 80 appels par jour. Tout le monde voulait ça pour hier.

Des impacts néfastes sur les cultures

La chaleur et la sécheresse, ressenties surtout au Bas-Saint-Laurent, ont cependant ralenti la croissance des végétaux, selon l'agronome et biologiste Louis Drainville.

Le manque de précipitations a pu retarder la croissance des cultures. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Propriétaire de l'entreprise Terre-Eau, qui offre des services-conseils agricoles et environnementaux à Saint-Joseph-de-Lepage, il a pu constater l'impact de la chaleur et de la sécheresse sur les cultures.

Entre autres, il observe que la sécheresse a limité la croissance des fruits. Les insectes pollinisateurs ont aussi souffert du manque d'eau pour produire leur nectar.

La croissance du maïs et des autres grains va aussi être limitée.

Les agriculteurs sont aux premières loges des changements climatiques. Ils doivent s'adapter rapidement. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Louis Drainville mentionne que la chaleur excessive brûle le sol.

Les températures de 32, 33 degrés à 1,5 m du sol, c’est une chose, dit-il, mais à la surface du sol, elles peuvent atteindre 50 degrés, alors les plantes vont sécher très rapidement .

Selon l’agronome, les producteurs agricoles vivent actuellement les conséquences des changements climatiques et devront faire preuve d'adaptation et de résilience.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton