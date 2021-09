L’urgence climatique, l’enjeu électoral le plus important selon des verts de la C.-B.

Ce n’est pas un enjeu comme les autres , a affirmé d’entrée de jeu la candidate de Saanich-Gulf Islands et ancienne cheffe du Parti vert, Elizabeth May, lors d'un point de presse sur la plage Kitsilano à Vancouver, jeudi matin.

Tout le reste est important, mais rien d'autre ne représente une menace pour notre survie si nous faisons fausse route. Une citation de :Elizabeth May, candidate pour le Parti vert du Canada dans Saanich-Gulf Islands

Dans une situation d’urgence climatique, les votes pour les autres partis sont du gaspillage, a-t-elle martelé, après avoir passé le même message lors du lancement de sa campagne.

Selon Elizabeth May, la situation est pressante, surtout en Colombie-Britannique. La province a été touchée par une succession de vagues de chaleur cet été et des feux de forêt y font rage depuis plusieurs semaines.

La candidate Devyani Singh estime qu’une transition énergétique sera tôt ou tard imposée aux Canadiens. Photo : Radio-Canada

Délaisser l’industrie du pétrole et du gaz

La candidate Devyani Singh, qui se présente dans la circonscription de Vancouver Quadra, estime qu’une transition énergétique sera tôt ou tard imposée aux Canadiens, qu’ils le veuillent ou non.

Nous avons le pétrole le plus cher du monde sur le plan économique et environnemental. Et plus vite nous nous en rendrons compte, plus vite nous envisagerons une transition juste, afin qu'aucun travailleur ne soit laissé pour compte , a-t-elle affirmé lors du même point de presse.

Cheryl Matthew, candidate dans la circonscription de Vancouver-Est et qui fait partie de la Première Nation Simpcw, a déploré quant à elle les effets néfastes de l’oléoduc Trans Mountain sur les objectifs d'émissions de carbone du Canada pour 2050.

Elle est d’avis que les Premières Nations devraient avoir de meilleurs choix économiques que des projets d'oléoducs à court terme.

Cheryl Matthew est candidate pour le Parti vert du Canada dans la circonscription Vancouver-Est. Elle fait partie de la Première Nation Simpcw. Photo : Radio-Canada

Revoir les objectifs climatiques

Le candidat dans Vancouver Kingsway, Farrukh Chishtie, a ajouté que les autres partis se sont fixé des objectifs climatiques inadéquats.

Nous avons déjà perturbé nos écosystèmes avec des gaz à effet de serre excessifs et nous devons atteindre des émissions nettes négatives le plus rapidement possible , a-t-il souligné.

Il a précisé que le Parti vert vise à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius en réduisant les émissions de 60 % d'ici 2030 et en atteignant des émissions nettes négatives d'ici 2050.

Elizabeth May soutient Annamie Paul

Elizabeth May a par ailleurs appuyé le choix de la cheffe du parti, Annamie Paul, de concentrer sa campagne dans sa circonscription de Toronto-Centre.

Mme May estime qu'il est normal, en ces temps de pandémie, que la cheffe ne se déplace pas au pays.