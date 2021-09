Quelques changements de consignes pour consulter un médecin et pour s’isoler

Depuis le début de la pandémie, les patients qui présentaient des symptômes de la COVID-19 étaient dirigés vers une clinique désignée d'évaluation pour voir un médecin ou une infirmière praticienne.

À partir de maintenant, les personnes de 17 ans et plus, même si elles ont des symptômes, pourront consulter un médecin dans une clinique sans rendez-vous.

Tableau comparatif des symptômes de la grippe, du rhume et de la COVID-19. **Mis à jour le 19 mars 2020. Photo : Radio-Canada

Elles devront cependant respecter quelques consignes comme le port du masque, le lavage des mains et s'installer dans une zone chaude au besoin.

Pour les enfants, une clinique de transition sera organisée. Cette clinique désignée pédiatrique sera mise en place du 7 septembre au 11 octobre comme l'explique Dr Jean-Yves Boutet, chef du département de médecine générale de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour les enfants de 3 mois à 16 ans, quand vous avez des symptômes grippaux, donc le nez qui coule, le mal de gorge, la toux, la fièvre, tous les symptômes que l’on vous a énumérés, on va consulter en CDP, clinique désignée pédiatrie. Les gens qui n’ont pas de symptômes grippaux pourront être vus dans les cliniques dans les GMF, indique-t-il. On sait que les 0-12 ans ne sont pas vaccinés actuellement. Malheureusement, avec le variant Delta, on s’attend à une éclosion de beaucoup de cas chez les 0-12 ans.

Pour écouter le compte-rendu complet à l'émission Région zéro 8, cliquez ici.

Il ne sera d'ailleurs plus possible de prendre rendez-vous en ligne pour obtenir un test de dépistage. Les personnes qui veulent prendre rendez-vous devront le faire par téléphone, au 1 877 644-4545.

La Santé publique rappelle d'ailleurs l'importance de se faire dépister dès l'apparition des premiers symptômes, comme le fait valoir Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique.

Nous constatons qu’il y a plusieurs personnes qui tardent à se faire dépister et ce qui en résulte, c’est qu'elles l'auront déjà transmis à d’autres personnes avant de s’en rendre compte , dit-elle.

Qui doit s’isoler?

Des règles différentes s’appliquent pour les personnes doublement vaccinées. Ces dernières, quand elles présentent des symptômes, elles doivent passer un test de dépistage et s’isoler jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat négatif.

Toutefois, les personnes qui ont eu leurs deux doses et qui ne présentent aucun symptôme, même si elles ont été en contact avec un cas de COVID-19, ne doivent pas s’isoler, sauf si elles ont reçu un conseil spécifique. Dans certaines situations, un test est demandé. Donc si elles doivent attendre une réponse de la santé publique, elles s’isolent , précise Dre Sobanjo.

En Abitibi-Témiscamingue, 80 % des personnes admissibles au vaccin ont reçu leurs deux doses. Par ailleurs, les personnes immunosupprimées auront accès à une troisième dose du vaccin.