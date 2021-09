La vaccination en hausse en Ontario après l’annonce du passeport

La ministre ontarienne de la Santé a déclaré jeudi que beaucoup plus de gens prenaient rendez-vous pour se faire vacciner au lendemain de l’annonce d’un programme de preuve vaccinale dans la province.

Le nombre de gens qui ont pris rendez-vous a plus que doublé mercredi , a affirmé Christine Elliott dans un message sur Twitter. Elle ajoute que parmi les milliers de personnes qui se sont fait vacciner jeudi, près de la moitié en étaient à leur première dose.

À l’Hôpital Humber River, dans l’ouest de Toronto, 48 % des gens vaccinés mercredi ont reçu une première dose. C’est une hausse marquée par rapport à la moyenne des derniers temps.

Selon les chiffres fournis par le bureau de la ministre, 7125 rendez-vous ont été pris mercredi avec le système provincial de réservation, comparativement à 3479 mardi. Ces chiffres n'incluent pas les personnes qui ont réservé une dose par un autre système.

De plus, 12 398 doses avaient été administrées en début d’après-midi jeudi, contre 9391 à la même heure la veille.

Le reçu de vaccination sera requis à partir du 22 septembre pour avoir accès à des services non essentiels comme aller au restaurant, s’entraîner dans une salle de sport ou assister à un spectacle.

Le gouvernement délivrera, un mois plus tard, une preuve de vaccination avec un code QR.

Un groupe d'experts qui conseille la province a conclu que plus de 85 % de la population admissible devrait être vaccinée et que des restrictions devraient s'appliquer pour éviter un scénario catastrophe et un nouveau confinement cet automne.