Le Parti vert orphelin de candidat dans une circonscription sur quatre

On y apprend entre autres que le Parti vert (PVC) d'Annamie Paul ne présentera que 253 candidats aux élections fédérales, soit un peu moins de 75 % des circonscriptions du Canada.

Le PVCParti vert du Canada n'a même pas réussi à recruter un seul candidat dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, qui compte sept circonscriptions.

Selon la liste publiée jeudi  (Nouvelle fenêtre) , seuls le Parti libéral (PLC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD) seront représentés dans les 338 circonscriptions du Canada.

Le Parti conservateur (PCC) présentera 337 candidatures, lui qui a écarté à la toute dernière minute celle de Troy Myers dans la circonscription néo-écossaise de Dartmouth—Cole Harbour à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle.

Le Parti populaire du Canada (PPC), qui ne compte aucun élu aux Communes, pourra pour sa part compter sur 312 candidats. Le parti de Maxime Bernier sera représenté dans toutes les provinces, mais il sera absent des circonscriptions des trois territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut).

Le Bloc québécois présentera des candidats dans l'ensemble des 78 circonscriptions du Québec.

Plusieurs autres formations seront aussi sur les rangs avec un nombre substantiel d'aspirants députés, comme le Parti libre du Canada (59 candidats, dont 53 au Québec), le Parti marxiste-léniniste du Canada (36 candidats) et le Maverick Party (29 candidats en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Manitoba).

En outre, 90 candidats indépendants tenteront leur chance aux élections.

C'est dans la circonscription manitobaine de Saint-Boniface—Saint-Vital que l'on trouve le plus grand nombre de candidats, soit 21, dont 14 indépendants. Cette situation pour le moins particulière serait le résultat d'une initiative du chef du Parti Rhinocéros du Canada, Sébastien CoRhino.

À l'inverse, on ne retrouvera que trois candidats (ceux du PLCParti libéral du Canada , du NPDNouveau Parti démocratique et du PCCParti conservateur du Canada ) dans trois circonscriptions : Coast of Bays—Central—Notre Dame (Terre-Neuve-et-Labrador), Brampton-Nord (Ontario) et au Nunavut.

Les mises en candidature se sont terminées à 14 h (heure locale) le lundi 30 août, rappelle Élections Canada dans son communiqué de presse publié jeudi. En tout, 2010 Canadiens ont soumis leur candidature en vue d'être élus le 20 septembre.