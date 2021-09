Le passeport vaccinal ne ralentit pas l’accès au FMG

Plus tôt jeudi, la directrice générale du Festival de montgolfières de Gatineau, Sandra Cloutier, avait demandé aux festivaliers de se présenter sur le site à l’avance.

Le processus sera plus long qu’avant. On est en rodage, et on l’est tous ensemble : le FMGFestival de montgolfières de Gatineau , la police, la sécurité et les festivaliers , avait-elle mentionné d’entrée de jeu.

Dans le monde de l’événementiel, on s’adapte, et la dernière année et demie a été une année d’adaptation et d’évolution. Ce sera la même chose jeudi soir , avait-elle prévenu.

Les organisateurs se tenaient prêts avant l'arrivée des spectateurs. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

De son côté, le président-directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux, Martin Roy, craignait que la popularité du FMGFestival de montgolfières de Gatineau auprès des Ontariens puisse ralentir le processus d’accès.

Comment ça va se passer avec les gens qui n’ont pas nécessairement accès à l’application [Vaxicode], qui vont devoir montrer leur preuve papier ou leur code QR ontarien. Encore une fois, ça complexifie les choses.

Pour faciliter le processus, les organisateurs ont tout mis en place. D’abord, en faisant appel à quatre fois plus de personnel que d’habitude. La présence policière est également plus importante afin d’éviter les débordements.

En tout, 24 agents de sécurité doivent vérifier le passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec photo. Ensuite, des bénévoles valident les billets des festivaliers.

Toutes ces décisions ont cependant un coût, et les têtes dirigeantes l’évaluent entre 75 000 $ et 100 000 $ seulement pour la structure entourant le passeport vaccinal. Étant donné que cette mesure a été officialisée par le gouvernement du Québec le 5 août, et que les modalités ont été précisées le 25 août, toute cette gymnastique organisationnelle a dû être faite à la dernière minute.

Le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 592 500 $ au FMGFestival de montgolfières de Gatineau , dont la grande majorité provient du programme d’Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, afin d’aider ceux qui ont subi des répercussions en raison de la COVID-19.

À noter que pour cette première soirée, les conditions météo n'étaient pas favorables pour une envolée de montgolfières. La prochaine tentative aura lieu vendredi matin, vers 6h. Le Festival de montgolfières de Gatineau se poursuit jusqu'au 6 septembre.

Avec les informations de Laurie Trudel