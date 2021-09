Un autobus scolaire percute un bâtiment à Sherbrooke

L'accident serait survenu à 16 h 54. L'autobus effectuait alors le transport des élèves, tous de niveau secondaire.

Les policiers et les ambulanciers sont sur place. Selon les premières constatations de la police, les freins n'auraient pas fonctionné correctement.

Les pompiers ont réussi à dégager l'autobus jeudi en soirée. Photo : Radio-Canada / Isabelle Labranche

La conductrice de 59 ans a subi quelques blessures au visage et aurait subi un choc nerveux, selon le Service de police de Sherbrooke (SPS). L'accident, bien que spectaculaire, ne serait toutefois pas très grave affirme le SPSService de police de Sherbrooke , qui confirme que les adolescents sont tous sains et saufs et ont pu regagner leur domicile. L'autobus a par la suite été remorqué vers 18 h 15.

Rami Rasani, élève à l'École Leber, revenait d'une partie de basketball avec ses amis et a été témoin de l'accident. La chauffeuse a pris un sacré coup. On l'a vue, elle est montée dans l'ambulance, soutient-il. Ils ont vite évacué les jeunes, tous les élèves sont partis avec leurs parents .

Par ailleurs, personne n'a été blessé à l'intérieur du commerce.

Une expertise sera effectuée sur l'autobus pour déterminer les causes exactes de l'accident et confirmer la thèse d'un problème mécanique. Aucune accusation criminelle ne devrait toutefois être portée contre la conductrice.