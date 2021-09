Des outils pour mieux intervenir auprès des enfants autochtones

Ils ont été réalisés en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ainsi, au cours de la dernière année, une large consultation publique a été menée auprès des familles d'accueil de la région, des intervenants qui agissent auprès des familles ou des enfants autochtones, qu'ils soient situés en communauté ou en milieu urbain au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Mauricie, notamment pour les gens de la communauté d'Opitciwan. Un document exhaustif d'une centaine de pages a été produit.

Certains constats ressortent, à savoir qu'il existe une méconnaissance des services de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) chez les Autochtones, ou encore que la tradition culturelle, qu'elle soit innue ou atikamekw, se transmet parfois difficilement une fois que l'enfant est transféré dans une famille d'accueil allochtone.

Pour répondre à ces besoins, le Centre d'amitié autochtone a ensuite réalisé des fiches abordant différentes thématiques dans le but de favoriser la continuité culturelle et l’épanouissement des enfants autochtones.

Avec la commission Laurent, avec tous les derniers événements au niveau de la protection de l'enfance pour les Premières Nations, il y a aussi la loi C-92 qui est contestée par le gouvernement provincial, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des enfants autochtones. On voulait se positionner à travers la nouvelle offre de services qu'il va y avoir avec les communautés, ultimement , a expliqué Mélanie Boivin, directrice du CAALSJCentre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean .

La directrice du CAALSJ Mélanie Boivin et la consultante Claudie Paul ont travaillé d’arrache-pied au cours de la dernière année pour présenter les conclusions d’une vaste consultation publique. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les fiches de la trousse culturelle permettent de démystifier les étapes de la DPJDirection de la protection de la jeunesse , du signalement jusqu'à la fin de l'intervention, ainsi que les droits des parents durant le processus lorsqu'un enfant se trouve en famille d'accueil.

Elles contiennent également des informations pour mieux faire connaître les communautés autochtones.

Les documents abordent la problématique qui a cours depuis un an et demi, voulant qu'il n'y ait plus seulement la loi en matière de protection de la jeunesse au Québec qui s'applique dans les communautés, mais aussi la nouvelle loi fédérale C-92.

Encore là, même avec la protection de la jeunesse, ce n'est pas clair non plus c'est quoi le rôle du Centre d'amitié. Est-ce justement d'organiser des activités, de s'assurer que les enfants qui sont placés en famille d'accueil participent pour que justement ils puissent avoir cet accès-là à la culture? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires qui ont été mises là, il y a des obligations qui viennent de part et d'autre avec ça, mais le rôle de chacun, ce n'est pas tant clair , a déploré la consultante Claudie Paul.

Le CAALSJCentre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean espère en venir à une entente dans la prochaine année avec la DPJDirection de la protection de la jeunesse régionale. La volonté est là, ce qui fait qu'actuellement c'est à géométrie variable, donc les gens vont le faire, ils vont appeler le Centre d'amitié autochtone, on a une famille qui aimerait bien être accompagnée, mais c'est à géométrie variable. Ce que l'entente va venir permettre de faire, c'est d'officialiser ça, de concrétiser ça , a mentionné Caroline Gaudreault, directrice de la protection de la jeunesse pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec des informations de Laurie Gobeil