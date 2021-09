L’adaptation de la série de livres écrite par Louise Penny est en tournage au Québec

Le service de diffusion en continu indique que la série originale d'Amazon Le village de Three Pines (Three Pines) est actuellement en tournage à Montréal et dans certaines régions rurales de la province, avec en vedette l'acteur britanno-américain Alfred Molina, qui est aussi coproducteur exécutif.

Alfred Molina interprète l'inspecteur en chef Armand Gamache de la Sûreté du Québec, qui découvre des secrets enfouis depuis longtemps alors qu'il enquête sur des meurtres dans un village en apparence idyllique.

C’est un acteur extraordinaire , a écrit Louise Penny sur Facebook.

La distribution inclut aussi Rossif Sutherland, Elle-Maija Tailfeathers et Tantoo Cardinal.

Une série coréalisée par Podz et Tracey Deer

Les huit épisodes d'une heure sont réalisés par le Britannique Sam Donovan, Tracey Deer, à l’on doit le film Beans, et le réalisateur québécois Podz, dont le vrai nom est Daniel Grou.

Tracey Deer est également consultante autochtone pour la série, tout comme la cinéaste Katsitsionni Fox. L'initiative à but non lucratif IllumiNative aura aussi un rôle de consultation.

La série sera tournée jusqu'en décembre et sera lancée exclusivement sur Prime Video au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande et au Groenland.

La même société de production que The Crown

Le village de Three Pines est une série d'Amazon Studios produite par Left Bank Pictures, qui produit la série The Crown. La société de production canadienne Muse Entertainment fait aussi partie du projet.

Elle s'inscrit parmi plusieurs autres projets canadiens à venir d'Amazon Prime Video, incluant une reprise de la comédie à sketches The Kids in the Hall et la série documentaire All or Nothing: Toronto Maple Leafs.