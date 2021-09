La pandémie a changé la perception qu’ont les Canadiens du rôle d’Ottawa

Parfois perçu comme distant et déconnecté de la réalité, le gouvernement fédéral occupe une place prédominante dans la crise sanitaire depuis 18 mois, dépensant plus de 330 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Cette activité accrue semble avoir modifié la perception qu'ont plusieurs Canadiens du rôle joué par le gouvernement fédéral dans leur vie.

Pour Meghan Abram, une jeune étudiante d’Edmonton, recevoir l’aide financière d’Ottawa pendant la pandémie a été un cours accéléré sur les rouages du gouvernement fédéral.

J’ai beaucoup appris sur son fonctionnement , affirme celle qui votera cet automne pour la première fois. Elle se sent mieux outillée pour faire un choix éclairé. Ça me donne une meilleure compréhension de mes valeurs politiques et de pour qui je voudrais voter.

Matt Ivanc sent lui aussi que la pandémie l’a forcé à prêter attention à la politique et aux choix des décideurs. Le gouvernement fédéral est plus présent maintenant qu'avant. Je peux vraiment voir ses impacts sur moi , raconte le jeune homme, qui a reçu une aide d’urgence lorsqu’il a dû se mettre en quarantaine un mois cet hiver.

Ruel Benzon, un restaurateur d'Edmonton, est quant à lui heureux qu'Ottawa ait parfois rempli le vide laissé par certaines provinces, notamment avec des subventions salariales. Le fédéral est beaucoup plus impliqué que les provinces maintenant , estime-t-il.

Il est notamment reconnaissant envers le gouvernement fédéral d’avoir mis en place des subventions salariales, qui étaient à son avis plus généreuses que celles offertes par l’Alberta.

Sans ces subventions, nous aurions fermé nos portes , affirme-t-il.

Le fédéralisme à l’œuvre

Valérie Lapointe Gagnon, une professeure d’histoire au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, n’est pas surprise que la perception des Canadiens ait changé.

Souvent lorsqu’on parle aux citoyens, ce qui les intéresse, c’est un bon système d’éducation et de santé accessible , affirme-t-elle.

Les champs de compétence fédéraux vont être d'intérêt national et affecter l'entièreté des Canadiens. [Les citoyens] peuvent donc se sentir plus éloignés [du gouvernement fédéral] , continue la professeure.

Or, les décisions qu’a prises le fédéral pendant la pandémie, comme la fermeture des frontières, les subventions d’urgence et les commandes de vaccins, ont eu un effet concret sur leurs vies.

La professeure Valérie Lapointe Gagnon estime qu'Ottawa a démontré toute l'étendue de ses pouvoirs pendant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrilos Avalos

Selon Valérie Lapointe Gagnon, le gouvernement canadien ne s’est pas autant impliqué dans la vie des citoyens depuis la Grande Dépression des années 1930. Devant la misère des travailleurs, il avait mis en place le système d’assurance-chômage.

La crise sanitaire actuelle a poussé Ottawa à utiliser toute l’étendue de ses pouvoirs encore une fois. On a vu agir le pouvoir de dépenser du fédéral, affirme-t-elle.

L'approche libérale a été très keynésienne, c’est-à-dire que [le gouvernement] a injecté énormément d'argent dans les poches des Canadiens, pour qu'ils puissent continuer de consommer et de payer leur hypothèque. Une citation de :Valérie Lapointe Gagnon, professeure d'histoire au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta

Aurait-on eu la même chose avec un gouvernement conservateur? Souvent les gouvernements conservateurs vont être moins tentés par l'approche keynésienne. On peut imaginer que les dépenses auraient été présentes pour assurer la sécurité de la population, mais à un niveau inférieur à celui du gouvernement libéral , ajoute Valérie Lapointe Gagnon.

Au-delà des enjeux de campagne, ce sont souvent des visions différentes du rôle de l'État qui sont au cœur des débats.

Les Canadiens devront bientôt faire leur choix à ce sujet : les élections fédérales auront lieu le 20 septembre.