Un Gatinois arrêté pour pornographie juvénile et leurre d’enfant

Au cours de la dernière année, Maxim Brisson, 24 ans, de Gatineau, aurait communiqué à de multiples reprises avec une jeune fille, alors âgée de 14 ans, dans le but de l'inciter à lui envoyer des photos intimes et à avoir des relations sexuelles , indique le SPVGService de police de la Ville de Gatineau , par voie de communiqué.

Le suspect aurait d'abord établi un lien avec sa victime sur un groupe Facebook d'échanges sur le sujet des aquariums et de la faune aquatique. Après avoir échangé avec la victime mineure sur Facebook et Messenger, Maxim Brisson aurait poursuivi les échanges sur Instagram ainsi que sur Snapchat, raconte la police.

L'individu aurait eu des conversations à caractère sexuel avec la jeune fille et lui aurait demandé à plusieurs reprises d'envoyer des photos intimes. Le suspect lui aurait aussi offert une rétribution monétaire en échange de services sexuels, ce qu'elle a toujours refusé , poursuit le SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

L’individu aurait utilisé sa vraie identité pour leurrer la jeune fille, en utilisant divers comptes sur les réseaux sociaux. Il s'est identifié comme Goalie.mb sur Instagram, briss.max et Lolimax97 sur Snapchat ou Briss Max et Maxim Brisson sur Facebook.

Maxim Brisson, 24 ans, de Gatineau, a été arrêté jeudi matin. Photo : Gracieuseté/Service de police de la Ville de Gatineau

Comme la victime n'est pas dans la région de l'Outaouais, Maxim Brisson pourrait avoir fait d'autres victimes à Gatineau comme ailleurs au Québec, pense la police qui invite les parents à vérifier si leurs enfants ont été en contact avec Maxim Brisson via les réseaux sociaux.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorisé les accusations de leurre, incitation à des contacts sexuels, possession de pornographie juvénile et extorsion.

L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient s'ajouter.

Toute personne ayant de l'information au sujet de cette enquête ou qui croit avoir été victime de cet individu peut communiquer avec le sergent-détective Jean-Michel Lapointe en composant le 819-243-2345 poste 6029, insiste le SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

La police rappelle quelques consignes

La police rappelle par ailleurs quelques consignes de prévention à l’attention des parents et des adolescents, notamment de vérifier les ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes électroniques des enfants et des adolescents afin de s'assurer qu'ils connaissent personnellement leurs interlocuteurs et d’être prudent lors de l’utilisation des jeux en ligne ou des applications de clavardage ou de photographie.