Le quart des médecins formés à Trois-Rivières pratiquent dans la région

C’était l’endroit où il y avait le moins de médecins per capita. Donc l’idée était de former les médecins dans la région de la Mauricie, pour la région de la Mauricie , explique le doyen de la Faculté de médecine, le Dr Patrick Cossette.

Près de 20 ans plus tard, il constate que la situation s'améliore de façon notable. Les statistiques de l'institution montrent que le quart des nouveaux médecins formés reviennent s'installer en Mauricie ou dans les environs.

Ainsi, entre 2009 et 2021, la Faculté a diplômé 227 médecins spécialisés. Parmi eux, 54 médecins de famille et 16 médecins spécialistes pratiquent toujours en Mauricie.

Le doyen croit que la forte proportion de finissants en médecine familiale s’explique par la pratique différente à laquelle ils sont exposés en région. Quand on voit de façon plus concrète dans quelles conditions [les médecins de famille] pratiquent, quel type de pratique ils font, le plaisir qu’ils en retirent, ça a un effet d’entraînement , estime-t-il.

Même si la pénurie se fait sentir encore dans la région et ailleurs dans la province, le Dr Cossette est convaincu que le campus de la Mauricie nous a aidés à remonter la côte.

Le double d’étudiants

Le campus a doublé sa capacité d'accueil depuis son ouverture. Si bien que près de 50 étudiants entament cet automne leur parcours en médecine, qui va s'échelonner sur les 7 à 10 prochaines années.

Le doyen affirme qu'avec ce nombre, le campus est maintenant arrivé à maturité. L'université considère maintenant de trouver des milieux de stage à La Tuque pour suffire à la demande en diplomation du gouvernement du Québec.

Nombre d’étudiants admis Nombre d’étudiants admis Cohorte en Mauricie Année préparatoire Programme de médecine 2004 24 N.D. 2005 24 32 2008 32 36 2010 40 40 2018 40 44 2021 42 48

Pour Samuel Rousseau, étudiant trifluvien, le choix de poursuivre ses études dans la région était tout naturel. Mais le chemin n’est pas tout tracé en ce qui concerne la suite de son parcours. Je ratisse le plus large possible. Je reste ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à moi. Nécessairement, c’est une opportunité que je considère , explique le nouvel étudiant.

Parmi ses collègues de classe, plusieurs viennent de l’extérieur de la région. Quelques jours après la rentrée, le charme de Trois-Rivières semble opérer sur eux.

J'ai le petit désir de retourner dans mon coin. Par contre, je commence à tomber de plus en plus en amour avec la communauté, les gens. Donc c'est possible que je me fasse avoir et que je décide de rester pratiquer ici , affirme l’étudiant originaire de la Montérégie, Michaël Mailloux.

Le campus de Trois-Rivières a été le premier campus canadien décentralisé en région à offrir une scolarité complète en médecine. D'autres campus du genre ont vu le jour depuis, plus dernièrement le campus de l'Université McGill à Gatineau qui a accueilli ses premiers étudiants en pleine pandémie.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel