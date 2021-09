Quel sera le nom du nouveau pont des Grandes-Fourches?

Ce sont les quatre options retenues par le comité de toponymie à la Ville de Sherbrooke.

Paul Gingues, président du comité de toponymie, explique que les membres ont choisi des noms qui faisaient référence à la Ville de Sherbrooke, à l'histoire de la Ville de Sherbrooke.

Les quatre critères qui ont guidé le comité : Un nom faisant référence à un personnage, un fait ou un événement autochtone

Un personnage historique ayant marqué l'histoire de Sherbrooke

Un fait ou événement historique lié à l'histoire de Sherbrooke

Un terme faisant référence à la géographie du lieu

Une femme d'affaires, une reconnaissance autochtone ou le statu quo?

Le nom Anna-Canfield fait référence à l'épouse et partenaire d'affaires du fondateur de Sherbrooke, Gilbert Hyatt, explique Paul Gingues. On sait que Sherbrooke s'appelait Hyatt Mills au tout début, et le pont Hyatt Mills est en amont du nouveau pont.

Le choix du pont des Premières-Nations rappelle quant à lui la présence des Abénakis en Estrie, le dernier peuple autochtone à avoir occupé le territoire de Sherbrooke, ainsi que celle des Autochtones qui aurait occupé le territoire, il y a 10 000 ans.

Quant au nom Onigan, ce mot abénakis signifie portage. On sait que le futur pont fait référence au portage. C'est un canot inversé , rappelle-t-il.