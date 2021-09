Les jeunes du Lac-Simon vivent le premier Triathlon des Nations

Les jeunes de l’école secondaire Amik-Wiche ont été confrontés à une épreuve en trois parties, soit 200 mètres de canot, suivis de 5 km de vélo et de 2,5 km de course à pied.

Des jeunes de l’école secondaire Amik-Wiche de Lac-Simon prennent part au premier Triathlon des Nations. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le projet est né d'une idée lancée Linda Féquière, une ex-policière de la GRC à Montréal. Fervente triathlonienne depuis plus de 20 ans, elle a voulu insuffler son amour de ce sport aux jeunes du Lac-Simon.

Je voulais leur donner l’opportunité de découvrir une activité nouvelle, de s’ouvrir à d’autres réalités, explique-t-elle. Le sport, ça forme le développement et la persévérance. Éventuellement, j’aimerais aussi développer une pépinière de nouveaux talents en triathlon, un sport qui n’est pas super inclusif.

Une course de 2,5 km faisait partie des épreuves. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La directrice de la course estime que le défi logistique a été relevé notamment grâce à la participation d’une soixantaine de bénévoles.

Pour moi, c’est une très belle réussite pour une première édition, même si la température n’était pas au rendez-vous, note Linda Féquière. On a eu la collaboration d’une foule de partenaires, comme Triathlon Québec, le conseil de bande ou encore Daniel Burke, qui nous a prêté du matériel logistique. Mais ce qui me rend la plus heureuse, c’est qu’on voit que les jeunes y mettent le coeur à l’ouvrage.

Dans la communauté du Lac-Simon, on a accueilli le projet de Linda Féquière avec enthousiasme.

Souvent, nos jeunes ne se croient pas capables de réussir des choses, rapporte Marlène Jérôme, directrice de l'éducation, de la culture, du sport et des loisirs au Lac-Simon. Un triathlon, ça les fait se dépasser et voir qu’ils sont plus capables qu’ils le pensent.

Les participants font face à un parcours de 200 mètres en canot, suivi de 8 kilomètres en vélo et de 2,5 kilomètres à la course Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Lac-Simon et Linda Féquière voient déjà l'événement grandir dans le futur, avec l'espoir d'attirer des jeunes des autres communautés autochtones. Quelques jeunes de Kitcisakik ont d’ailleurs pris part à cette première édition.