L’aréna de Havre-aux-Maisons vendu pour 10 dollars

Le prix payé n’est nullement représentatif de l’investissement de plusieurs millions de dollars que l’entreprise devra effectuer pour mener à bien le projet.

Au cours des trois prochaines années, 24 appartements seront aménagés par l’entreprise Gestion CLD dans l’ancien aréna.

C'est un projet d'envergure, relève le copropriétaire de Gestion CLD, Sébastien Leblanc.

La conversion de l’aréna n’est pas une aventure sans risque, commente M. Leblanc. Ce n’est pas pour rien que ce n’est plus un aréna, il y avait beaucoup de travaux à faire. Ce n’est pas un vrai cadeau.

L’entreprise a répondu à l’appel de projets lancé au printemps par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine qui souhaitait céder l’aréna à un entrepreneur dans le but d’améliorer l’offre de logements aux Îles.

Jonathan Leblanc explique que les appartements qu’il envisage de construire s'adressent à une clientèle variée. On essaie de faire un projet un peu familial, avec beaucoup de quatre et demi, des cinq et demi. On va être capable d’avoir de petits lofts comme il n’y en a pas aux Îles pour essayer de desservir le plus de clientèle possible , indique M. Leblanc.

M. Leblanc se donne trois ans pour convertir entièrement l’aréna, mais les premiers appartements pourraient être disponibles à la fin de 2022. On va essayer de mettre les logements à la disposition des gens le plus rapidement possible. La demande est pour hier.

Famille et nouveaux arrivants

Ce n’est pas le premier aréna à être converti en logements aux Îles. L’aréna de Fatima a déjà fait l’objet d’une telle transformation. Gestion CLD n’avait pas participé à l’époque à l’appel d’offres de la Municipalité.

Mais le projet de Havre-aux-Maisons interpellait Jonathan Leblanc. On aimait beaucoup le noyau villageois de Havre-aux-Maisons. C’est une place où l’école est proche. Il y a un petit terrain de jeux proche. Il y a une coop qui est à distance de marche, une église. C’est vraiment un point central de Havre-aux-Maisons, c'était vraiment la chance de faire un projet familial.