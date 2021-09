Bioparc de Laterrière : un débat en vue au conseil municipal de mardi

Le cabinet de la mairesse de Saguenay, Josée Néron, a d'abord publié un communiqué jeudi après-midi indiquant que les membres du comité exécutif ont appuyé, jeudi, le projet par le biais d'une résolution. Ces derniers, soit les conseillers Marc Bouchard, Raynald Simard, Carl Dufour ainsi que Jean-Marc Crevier, en plus de la mairesse, ont alors pris connaissance du rapport préparé par la firme Transfert Environnement et Société à la suite des séances d'information et de consultation de la population qui se sont déroulées à la mi-août.

Je tiens d’abord à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette démarche de consultation, particulièrement les 66 citoyens qui se sont déplacés au Centre Nazaire-Girard pour exprimer leurs inquiétudes et leurs propositions pour améliorer l’acceptabilité du projet. Il s’agit d’un exercice sans précédent à la Ville de Saguenay , a fait savoir Mme Néron dans le même communiqué.

Le projet de bioparc vise l'implantation d'un complexe de biométhanisation où des matières putrescibles, comme des résidus agricoles, pourraient être traitées dans un digesteur pour produire du gaz naturel renouvelable (GNR). Celui-ci serait par la suite injecté dans le réseau de gaz naturel existant. C'est l'entreprise Agriméthane Saguenay, un consortium notamment formé de Nutrinor et de la Fromagerie Boivin, qui s'y installerait.

Le bioparc serait implanté sur un terrain où se trouvait autrefois un site d'enfouissement. Ceci permettrait de récupérer le méthane qui s'y échappe déjà. Selon la Ville, ceci permettrait de réduire de 70 % ses émissions de gaz à effet de serre.

La consultation s'est déroulée à la mi-août. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, y avait fait une présentation. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Des mesures proposées

Avec l'avis de motion déposé lundi, viendront une série de mesures qui permettront d’assurer une cohabitation entre les résidents du secteur et les utilisateurs du bioparc , a précisé le document. Par exemple, les usages industriels lourds devront se limiter à l’exploitation, l’utilisation ou la valorisation des biogaz.

À la suite de l'avis de motion, le règlement pourrait être adopté le 4 octobre lors de la dernière séance du conseil avant l'élection municipale du 7 novembre. C'est ce qu'a confirmé l'attachée de presse du cabinet de la mairesse, Cindy Girard, en ajoutant que l'adoption du règlement sera précédée d'une consultation publique dans la salle avant de débattre.

Un report demandé

Cependant, le conseiller municipal du secteur de Laterrière (district 12), Michel Potvin, persiste dans son opposition au projet dans sa forme actuelle. Il suggère notamment d'installer le bioparc ailleurs. L'ancien membre de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) proposera mardi de remettre le débat après l'élection.

Les entreprises vont être obligées de faire des présentations, c'est dans les règlements. Une fois qu'ils vont être prêts, quand on dit qu'ils vont être prêts, c'est-à-dire quel moyen de transport ils vont utiliser, quelle méthode ils vont utiliser et là ils vont le présenter à la population. Donc, moi ce que je dis, c'est : "Pourquoi on va si vite?", à part pour satisfaire madame Néron. Moi, ce que je vais proposer lundi c'est de différer , a-t-il annoncé en entrevue.

Contacté également par Radio-Canada, le président de l'arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay, a confirmé qu'il appuiera la demande de report de Michel Potvin. Selon lui, il s'agit d'une bonne idée en raison des élections qui approchent.

Le débat se poursuivra également à l'arrondissement de Chicoutimi, qui comprend Laterrière, puisque c'est là que serait proposé un changement de zonage pour créer des zones tampons et préserver des espaces boisés.