Un record de chaleur datant de 1947 battu à Trois-Rivières en août

Trois-Rivières fait partie des villes au Québec qui ont battu le record du mois d’août le plus chaud. La moyenne des températures a été de 21,7 degrés, trois degrés au-dessus des normales, ce qui surpasse le précédent record de 1947 où la moyenne était de 21,3 degrés. La chaleur a été plus élevée ce mois-ci et les précipitations, moins abondantes, un temps propice à la sécheresse.

Deux périodes de canicule ont marqué le mois d’août et la deuxième a été particulièrement longue. Même si l’humidité était élevée dans l’air, il n’y a pas eu beaucoup de précipitations au mois d’août , constate le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault. À Trois-Rivières, on a enregistré 13 millimètres de précipitations, alors que la normale est de 101.

Les plans d’eau et les rivières ont subi les impacts de l’absence de précipitations partout au Québec. Certaines villes ont dû limiter l’utilisation de l’eau par les citoyens, ce qui n'a pas été le cas dans la région.

Des mois d’été plus chauds de manière récurrente dans l’avenir?

Oui, c’est ce qu’on anticipe dans le contexte de changements climatiques , indique Simon Legault. On verra plus souvent des mois qui sont largement au-dessus des normales saisonnières, mais pas nécessairement chaque année.

Les vagues de chaleur qu’on a connues ce mois-ci sont anormales, mais risquent de devenir plus normales dans le futur. Une citation de :Simon Legault, météorologue d'Environnement Canada

D’avoir des périodes de chaleur prolongées, de plus en plus de nuits au-dessus de 20 degrés, ce sont des aspects avec lesquels on devra vivre dans nos futurs étés.

Des enfants profitent des jeux d'eau en temps de canicule, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Un retour à la normale des températures est anticipé pour septembre, selon Environnement Canada. Les températures seront stables et les précipitations, plus fréquentes et plus abondantes. La pluie fera un grand bien aux pelouses et aux forêts, victimes de la chaleur accablante d’août.