Les candidats régionaux se prononcent sur l’environnement

On souhaite réduire nos émissions de gaz à effet de serre; donc, ce qui va être important pour la région, ça va être d'aller chercher les investissements qui vont nous permettre de le faire. Il y a déjà des entreprises qui cherchent à s'enligner vers une industrie qui est évidemment plus verte , affirme la candidate du Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) dans Jonquière, Marieve Ruel.

C’est aussi le point de vue du candidat libéral dans Chicoutimi-Le Fjord, Jean Duplain.

Jean Duplain représente le Parti libéral du Canada dans la circonscription Chicoutimi-Le Fjord. Photo : Avec l'autorisation du Parti libéral du Canada

On est privilégiés de vivre au Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport aux impacts que va avoir le réchauffement climatique dans les prochaines années. Avec ce privilège-là, vient peut-être un devoir de devenir un leader de la transition , croit-il.

Pour le représentant du Parti conservateur dans Lac-Saint-Jean, Serge Bergeron, les nouvelles technologies sont fondamentales pour améliorer l’empreinte écologique de la région.

Ce sont vraiment les nouvelles technologies qui doivent s'inscrire, mais s'inscrire avec toujours l'idée de protéger l'environnement et de réduire les gaz à effet de serre. Et il y a beaucoup d'exemples qui se passent ici, donc, pour moi, c'est important. Il faut encourager ça, parce qu'il faut se le dire, on a des cibles à atteindre; et ces cibles-là sont importantes, parce que ce sont nos générations à qui on va laisser un environnement qui aura moins de GESgaz à effet de serre dedans.

Serge Bergeron est candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

M. Bergeron cite en exemple le projet Elysis de Rio Tinto qui consistera à produire de l’aluminium sans émettre de gaz à effet de serre, grâce à une nouvelle technologie qui fait présentement l’objet de tests.

Région propice aux investissements, dit le Bloc

Pour sa part, le député sortant du Bloc québécois dans Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, est d’avis qu’Ottawa devra faire sa part pour soutenir une transition énergétique.

Alexis Brunelle-Duceppe sollicite un deuxième mandat comme député du Bloc québécois. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Je pense qu'on est une des régions les mieux positionnées pour participer à cette transition-là vers une économie verte, puisqu'on a la forêt, puisqu'on a l'aluminium vert. Il faut y aller avec la deuxième, troisième transformation, maximiser la coupe forestière pour faire en sorte que, par exemple, on aille chercher l'écorce, la sciure, qu'on aille chercher les copeaux et qu'on puisse remplacer avec la chimie du bois, remplacer des sous-produits du pétrole. C'est ça la transition vers une économie verte. On est assis sur une mine d'or au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il faut des investissements fédéraux , signale celui qui sollicite un deuxième mandat à la Chambre des communes.

Le libéral Jean Duplain espère d’ailleurs que tous les secteurs d’activité fourniront leur part d'efforts, car le temps presse. Selon lui, il est temps de passer de la parole aux actes, et ce, rapidement.

Je pense qu'avec les enjeux qu'on a et surtout le court laps de temps qu'on a pour faire les changements qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire 10 ans si on écoute les scientifiques, il faut que ça devienne la priorité pour tout le monde , a-t-il indiqué.

Vers des emplois « verts »

Marieve Ruel et Serge Bergeron croient aussi qu’il faut valoriser des emplois qui contribuent à réduire le bilan carbone.

Et si la transition écologique nous permettait d'aller chercher des subventions pour financer des programmes de formation, par exemple pour des gens qui en ce moment sont à l'emploi des grandes industries [...] et que ces formations-là leur permettrait de transitionner vers des emplois plus verts dans une économie sans carbone , suggère la porte-couleur du NPDNouveau Parti démocratique .

La candidate du NPD dans Jonquière, Mariève Ruel, en vue des élections fédérales du 20 septembre 2021. Elle veut mettre les changements climatiques à l'avant-plan de sa campagne. Photo : Radio-Canada

Il faut faire en sorte de travailler avec des technologies nouvelles et avoir des emplois technologiques qui sont intéressants pour nos jeunes. On a la chaire de recherche de l'université, on a les collèges qui se préoccupent de ces technologies-là et tout. On a tout en place pour réussir, alors je ne verrais pas pourquoi on n'innoverait pas davantage et on n'irait pas chercher davantage pour notre planète et l'environnement , mentionne le candidat conservateur.

Un Vert dans Chicoutimi-Le Fjord

C'est Yves Laporte qui représente le Parti vert du Canada dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord. Je veux bâtir avec les différents acteurs des plans pour différentes actions, des plans pour des actions de réduction des déchets, puis des plans pour aussi donner aux citoyens de Chicoutimi, mais de tout Saguenay aussi, de l'aide au transport en commun , affirme le candidat vert.

Yves Laporte représente le Parti vert du Canada dans Chicoutimi-Le Fjord. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

D'après le reportage de Mireille Chayer