Non, une preuve vaccinale ne sera pas exigée pour pouvoir voter à l’élection fédérale

J’ai reçu un message me disant qu’il faut être vacciné pour aller voter. Quelqu’un peut me confirmer? Il faudrait un vaccin pour voter par anticipation le 13 septembre et les deux vaccins pour voter en personne à la date régulière du vote , soit le 20 septembre, a écrit une internaute le 2 septembre dans un groupe Facebook pour opposants au passeport vaccinal.

La dame affirmait que cette information était contenue dans une vidéo qui lui avait été envoyée par Facebook Messenger. D’autres internautes québécois ont aussi affirmé avoir reçu un message semblable.

Dans les commentaires sous la publication de la dame, un autre abonné du même groupe a publié une capture d’écran d’un autre message qu’il avait vu sur les réseaux sociaux, cette fois-ci en anglais.

Si vous, ou une autre personne que vous connaissez, n’êtes PAS vacciné et que vous voulez voter en personne, vous DEVEZ le faire par anticipation entre le 10 et le 12 septembre. N’attendez pas le 13 septembre. Vous devrez avoir reçu au moins une dose de vaccin pour accéder à plusieurs endroits le 13 septembre , peut-on lire dans la capture d’écran.

Il se peut que vous ne puissiez pas voter le 20 septembre si vous n’êtes pas vacciné , conclut le message.

Il est impossible de savoir combien de fois cette information a été relayée sur les réseaux sociaux, puisqu’elle circule par messagerie privée. Par contre, les Décrypteurs ont pu constater que plusieurs autres personnes affirment l’avoir reçu.

La dame ayant publié le message dans le groupe Facebook l’a mis à jour quelques heures plus tard pour indiquer qu’il s’agissait d’une fausse rumeur .

Élections Canada a d'ailleurs démenti cette rumeur sur son compte Twitter officiel le 31 août.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par voie de courriel, Élections Canada a de nouveau confirmé que la preuve vaccinale ne serait pas demandée aux bureaux de vote. Nous encourageons les électeurs à consulter notre site Internet pour toute question concernant les élections fédérales , a ajouté une porte-parole de l'organisme.

Rumeur semblable en Colombie-Britannique

Cette idée pourrait découler du fait que le passeport vaccinal entrera en application dès le 13 septembre en Colombie-Britannique, et que des publications partagées des centaines de fois dans la province de l’Ouest affirmaient faussement que cette mesure s’appliquerait également aux bureaux de vote.

Le gouvernement britanno-colombien et Élections Canada ont confirmé à nos collègues d’AFP Factuel que cette information était fausse  (Nouvelle fenêtre) .

Vous pouvez voter par anticipation en personne entre le 10 et le 13 septembre, ou encore à la date de l’élection, le 20 septembre. Trouvez votre bureau de vote en cliquant ici  (Nouvelle fenêtre) . Il est également possible de voter par la poste ou par bulletin de vote spécial, mais il faut d’abord remplir une demande pour ce faire avant le 14 septembre. Trouvez davantage d’information sur le vote par la poste ou par bulletin de vote spécial en cliquant ici  (Nouvelle fenêtre) .