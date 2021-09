Santé publique Ottawa souhaite des politiques de vaccination en entreprise

SPOSanté publique Ottawa a publié, jeudi, un guide  (Nouvelle fenêtre) afin d’inciter et d'aider les employeurs de la capitale nationale à élaborer et mettre en place des politiques de vaccination du personnel.

En plus de l’annonce provinciale concernant les certificats de vaccination, un autre type de politique qui contribuera à réduire la transmission de la COVID-19 concerne la promotion de la couverture vaccinale parmi les employés dans les lieux de travail. Santé publique Ottawa recommande fortement à tous les employeurs d’Ottawa de mettre en œuvre des politiques de vaccination du personnel en milieu de travail , a déclaré le Dr Brent Moloughney, médecin adjoint en santé publique à SPOSanté publique Ottawa .

Les employeurs ont la responsabilité d'offrir et de maintenir un environnement sécuritaire pour tous leurs employés. Encourager les employés à être adéquatement vaccinés est la meilleure façon de les protéger contre les risques de la COVID-19, de prévenir les éclosions et de construire une confiance sur les lieux de travail. Une citation de :Dr Brent Moloughney, médecin adjoint en santé publique à SPO

En point de presse, la médecin-chef en santé publique de SPOSanté publique Ottawa , la Dre Vera Etches, a souligné la hausse des nouveaux cas dans la capitale fédérale observée au cours des dernières semaines. Un phénomène qu’elle attribue au variant Delta de la COVID-19 et qui justifie de parler désormais de 4e vague, à Ottawa, selon elle.

Par ailleurs, selon les plus récentes données de la santé publique, le taux de nouvelles personnes qui obtiennent un résultat positif à la COVID-19 au sein de la population non adéquatement vaccinée – mais éligible à la vaccination – est de 41,3 par 100 000 habitants. En comparaison, le taux de positivité chez les personnes entièrement vaccinées se chiffre à 2,7 par 100 000 habitants.

En citant ces statistiques, la médecin-chef de SPOSanté publique Ottawa a ainsi voulu rappeler l’importance pour les gens d’Ottawa de se faire adéquatement vacciner contre le coronavirus.

Ceci veut dire que le risque d’une infection de COVID-19 parmi la population non vaccinée, qui est éligible à recevoir un vaccin, est 15 fois plus élevé que le risque d’infection chez la population entièrement vaccinée. Nous aimerions voir la population non vaccinée être protégée avec le vaccin , a répété la Dre Etches.

Elle constate toutefois que la campagne de vaccination progresse dans la bonne direction à Ottawa, a-t-elle ajouté. Selon SPOSanté publique Ottawa , 79 % de la population de 12 ans et plus est maintenant adéquatement vaccinée. C’est 69 % de la population entière de la capitale fédérale.

Santé publique Ottawa a également applaudi, jeudi, la décision de la province de l’Ontario de mettre en place un système de preuve vaccinale.

C’est une étape de plus qui va nous aider à atteindre une couverture vaccinale d’au moins 90 % à Ottawa , a indiqué le Dr Brent Moloughney.

L’est ontarien se rapproche de sa cible de vaccination

Dans l’est ontarien, où le nombre de cas de COVID-19 est aussi en hausse avec 36 nouvelles infections au cours des dernières 48 heures, la campagne de vaccination maintient le cap.

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), a indiqué, jeudi en point de presse, que 77 % de la population éligible à la vaccination était adéquatement vaccinée et que 84 % avait reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.

La cible de 90 % de population entièrement vaccinée dans la région est réaliste, soutient-il.

Pour nous rendre à 85 % [de la population adéquatement vaccinée ], on a besoin à peine de 2000 personnes vaccinées de plus et un autre 10 000 personnes, ensuite, pour qu’on soit proche du 90 %. Ce sont de bonnes nouvelles. Ce n’est pas beaucoup, on peut le faire , a indiqué le Dr Paul Roumeliotis.