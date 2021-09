Le groupe suédois ABBA a présenté jeudi un nouvel album de chansons originales, le premier depuis la séparation de ses quatre membres il y a près de 40 ans, ainsi qu'une série de concerts. Ce sont leurs hologrammes qui seront sur scène, et non les membres d’ABBA en chair et en os.

Nous avons fait un nouvel album , ont déclaré Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans, lors d'un événement diffusé en direct sur YouTube lors duquel le public a pu entendre la nouvelle chanson I Still Have Faith in You.

Cet album, intitulé Voyage, qui inclut aussi le titre Don't Shut Me Down, sera lancé le 5 novembre. ABBA, qui s’est séparé en 1982, n’avait plus sorti d’album depuis The Visitors, en 1981.

Nous avons pris une pause au printemps 1982 et nous avons décidé qu’il était temps d’y mettre fin , a indiqué le groupe dans un communiqué.

Des avatars numériques sur scène

ABBA commencera une série de concerts à Londres le 27 mai 2022. Pour créer les hologrammes qui seront projetés sur scène, Frida Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus et Benny Andersson, qui sont septuagénaires, ont été filmés pendant cinq semaines, équipés de capteurs, en train d’interpréter leurs chansons.

C’est Industrial Light & Magic, l’entreprise d’effets spéciaux de George Lucas, qui a travaillé sur la création de ces hologrammes. L’apparence de ces avatars numériques se rapproche de celle qu’avaient les membres d’ABBA il y a 40 ans.

C’est le concert le plus étrange et le plus spectaculaire dont vous pouviez rêver , a ajouté le groupe.

Composé de 22 chansons interprétées sur une durée d'une heure et demie, ce spectacle se déroulera dans un théâtre de 3000 places spécialement conçu pour l'occasion dans l'est de Londres.

Les billets seront mis en vente dimanche pour les personnes ayant acheté l’album en prévente, et lundi pour les autres.