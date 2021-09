Qui sont ces gens pleinement vaccinés et hospitalisés en raison de la COVID?

Les gens doublement vaccinés et hospitalisés en raison de la COVID-19 sont majoritairement plus âgés et moins en santé que la population générale, constatent des experts.

En date de jeudi, il y avait 42 patients dans les hôpitaux ontariens qui avaient reçu deux doses de vaccin, dont 14 sont aux soins intensifs. C'est sur un total de 293 hospitalisations (sur 320) pour lesquelles on connaît le statut vaccinal.

Les personnes doublement vaccinées, un segment majoritaire de la population, représentent donc un peu plus de 14 % des personnes hospitalisées en Ontario dont le statut vaccinal est connu.

Il a été dit que les différents vaccins ne protègent pas à 100 %, mais qui sont donc les gens doublement vaccinés qui sont hospitalisés?

Selon la Dre Valérie Sales, spécialiste en maladies infectieuses, il s'agit surtout de patients qui ont des maladies sous-jacentes.

Personnellement, je n’ai pas encore côtoyé de personne doublement vaccinée à l’hôpital en raison de la COVID-19. Une citation de :La Dre Valérie Sales, infectiologue à l’Hôpital Markham-Stouffville

Les gens avec des maladies sous-jacentes, ce sont souvent des gens immunosupprimés. Ils reçoivent peut-être des médicaments pour diminuer leur système immunitaire, comme la chimiothérapie, ou ils ont eu des greffes d’organes, par exemple, explique la spécialiste de l’Hôpital de Markham-Stouffville.

La Dre Valérie Sales est spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital de Markham-Stouffville. Photo : Avec l'autorisation de Dre Valérie Sales

Le directeur du programme de santé publique de l’Université de Toronto, le Dr Barry Pakes, nuance en disant que les facteurs de risques souvent associés à la grippe, comme de l’asthme ou le diabète, restent minoritaires chez les personnes vaccinées hospitalisées après avoir contracté la COVID.

C’est surtout des [personnes qui ont eu une] greffes d’organes ou des personnes qui sont admises à l’hôpital pour une septicémie qui sont les plus à risque , dit-il.

Et ces risques plus graves sont présents autant pour les personnes vaccinées que non vaccinées.

Les facteurs de risque qui vont amener quelqu’un qui n’est pas vacciné à rentrer à l’hôpital vont quand même s’appliquer à des gens qui ont été vaccinés , souligne la Dre Valérie Sales.

Mais l’âge des patients est aussi un facteur important et plus facile à documenter, selon le Dr Pakes.

D’ailleurs, celui-ci dit que selon des données provenant d’Israël, dans le groupe de personnes doublement vaccinées, ce sont les gens de plus de 60 ans vaccinés il y a six mois qui sont plus à risque d’être hospitalisés.

Nous ne voyons pas ce phénomène encore en Ontario, mais c’est probablement ce que nous allons commencer à voir , ajoute-t-il.

La Dre Valérie Sales constate justement que l’âge est souvent accompagné de comorbidités.

Les gens vaccinés qui sont plus âgés vont souvent avoir des maladies sous-jacentes et plus de facteurs de risque, dit-elle. Mais s’ils sont vaccinés et se retrouvent à l’hôpital, leur hospitalisation risque d’être plus facile et plus courte comparativement à quelqu’un dans la même situation qui n’a pas reçu de vaccin.

L’importance de la vaccination pour éviter le pire

Malgré tout, en date de jeudi, 78 % des patients hospitalisés pour la COVID-19 en Ontario dont le statut de vaccination est connu des autorités n'ont reçu aucune dose du vaccin.

Selon ces experts, c’est donc évident que la vaccination a un impact énorme sur qui est hospitalisé en raison de la COVID-19. Le Dr Barry Pakes constate d’ailleurs que pour ceux et celles qui ne sont pas vaccinés, l’âge importe peu en matière d’hospitalisation.

Il n'y a aucun doute que la grande majorité des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Une citation de :Le Dr Barry Pakes, directeur du programme de santé publique à l’Université de Toronto

De son côté, la Dre Valérie Sales n’a traité que des gens non vaccinés à l’urgence de son hôpital.

Ce que je vois à l’hôpital en ce moment, ce sont des gens qui n’ont pas été vaccinés et qui ont été malheureusement victimes de la propagande en ligne , indique-t-elle.

Les gens à l’hôpital sont extrêmement malades, dit-elle. Ce qu’on entend de ces personnes, c’est : J’aurais dû me faire vacciner, je ne sais pas pourquoi j’hésitais et je le regrette.