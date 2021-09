Libération sous caution pour un Albertain faisant face à plus de 35 accusations

Un juge a accordé une libération sous caution avec des conditions strictes à un homme du comté de Parkland, à l'ouest d'Edmonton, arrêté en février par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et faisant face à plus de 35 accusations.

Selon le juge, il n'y a notamment pas de preuve concrète pour le lier à des groupes extrémistes.

Kelvin Benjamin Maure, 26 ans, fait face à plus de 35 accusations, certaines liées à la possession non autorisée d’armes à feu ou à la possession d’armes prohibées. Il est également accusé d'avoir été en possession d'une substance explosive ou d'en avoir fabriqué et d'avoir prétendu être un agent de la paix.

Une audience antérieure de la cour provinciale a refusé sa libération, mais l’accusé a demandé une révision.

Dans sa décision rendue publique mardi, le juge Sterling Sanderman, de la Cour du Banc de la Reine, a déclaré que la Couronne n'avait pas réussi à démontrer pourquoi Kelvin Benjamin Maure devrait rester détenu, compte tenu de la présomption d'innocence et du droit garanti par la Charte des droits et libertés de ne pas se voir refuser une caution raisonnable sans motif valable.

Lui refuser la liberté sous caution sur la base de ces [associations présumées] serait une erreur , indique le juge. Cela rappellerait la réaction excessive pendant l'ère McCarthy au début des années 1950 et la peur injustifiée des subversifs communistes.

Après avoir versé une caution de 1500 $, Kelvin Benjamin Maure sera libéré et vivra avec sa mère à Edmonton en respectant des conditions strictes.

Surveillance de la GRC

La Gendarmerie royale du Canada avait commencé à surveiller Kelvin Benjamin Maure en raison de ses activités en ligne et de ses liens présumés avec des groupes d'extrême droite ou, du moin,s de sa fascination pour eux.

La décision du juste indique également que la GRC GRC a observé Kelvin Benjamin Maure alors qu'il utilisait des armes d'assaut de manière imprudente dans une propriété rurale privée.

Ce dernier a été arrêté le 13 février.

Lors de perquisitions, la police a notamment trouvé des armes, des munitions, du matériel nécessaire à la fabrication d'explosifs et des vêtements semblables à ceux portés par la GRCGendarmerie royale du Canada . Elle a également recueilli des preuves de recherches sur la façon de transformer des armes à feu en armes entièrement automatiques ainsi que sur les explosifs.

La Couronne a soutenu que la détention était justifiée en raison de la possession par Kelvin Benjamin Maure d'armes à feu interdites, de son attitude désinvolte lors de son utilisation de fusils semi-automatiques, de son intérêt à promouvoir l'agitation sociale et de liens, aussi ténus soient-ils, avec des organisations potentiellement néonazies , indique le juge Sanderman dans le document.

De son côté, Kelvin Benjamin Maure suggère qu’il y aurait des points litigieux quant à la validité des mandats de perquisition et une exagération de son lien avec les groupes d'extrême droite.

Il soutient que sa fascination pour les armes et un certain style de vie sont le fait d'un jeune homme immature, jouant un rôle, qui a énormément mal évalué la gravité de sa conduite , indique le juge Sanderman.

Les préoccupations de la Couronne concernant les croyances de Kelvin Benjamin Maure étaient valables, mais mal fondées , indique-t-il dans le document.

Conditions de libération

Le juge a écrit que le plan de libération de Kelvin Benjamin Maure offre une surveillance constante dans la communauté .

En plus de vivre avec sa mère, le plan prévoit que Kelvin Maure ne puisse pas quitter Edmonton, sauf pour se rendre au tribunal à Stony Plain, et qu'il doit être accompagné lorsqu'il quitte son logement.

Il ne peut posséder d'armes à feu, de munitions ou d'explosifs ni avoir accès à Internet ou à des appareils électroniques permettant d'y accéder.

Le juge Sterling Sanderman signale que la Couronne peut soumettre des suggestions de conditions supplémentaires dans les 10 jours suivant la décision.

Un procès est prévu pour avril 2022.