COVID-19 : 39 nouveaux cas à Ottawa, 27 en Outaouais et 11 dans l’est ontarien

Les chiffres de jeudi semblent confirmer la hausse des nouveaux cas observée ces derniers jours à Ottawa, en Outaouais et dans l'Est ontarien.

Avec ces 27 nouveaux cas, l’Outaouais a enregistré 12 985 infections depuis le début de la crise sanitaire. Présentement, 186 cas sont considérés comme actifs dans la région.

Le bilan des décès liés à la COVID reste toutefois le même depuis deux mois, avec 215 victimes de la pandémie, selon les plus récentes données.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais rapporte, sur son site Internet, que quatre personnes sont actuellement hospitalisées en raison du virus.

Par ailleurs, une éclosion de COVID-19, déclaré mercredi, a forcé la fermeture temporaire de toutes les plages et piscines sur le territoire de la Ville de Gatineau.

Selon les dernières informations du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, six membres du personnel aquatique ont reçu un diagnostic positif au virus. La contamination se serait faite lors d’une activité sociale, en dehors du contexte de travail, indique-t-on, sans préciser toutefois si les employés positifs étaient vaccinés.

Dans l’ensemble du Québec, la province compte 699 nouveaux cas, et 82 % d’entre eux proviennent de gens qui n’étaient pas adéquatement vaccinés, a informé la santé publique.

237 cas actifs à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa (SPO) compte 39 nouveaux cas, jeudi. Au total, 28 412 cas ont été recensés depuis le début de la pandémie et actuellement 237 cas sont actifs, une hausse de 12 cas par rapport à la veille.

Toutefois, SPOSanté publique Ottawa n’a pas enregistré un seul décès dû au coronavirus depuis sept semaines. Le chiffre de 593 est inchangé depuis cette date.

Huit personnes sont actuellement hospitalisées sur le territoire ottavien, et l’état de santé de l’une d’elles, âgée d'une soixantaine d'années, nécessite un passage aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa rapporte que deux éclosions sont en cours dans la capitale fédérale.

11 nouveaux cas dans l'Est ontarien

Dans l'Est ontarien, les autorités de santé rapportent 11 nouveaux cas, jeudi, et 77 cas actifs.

Depuis plus d'un an et demi, 4890 personnes ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 dans l'Est ontarien. Une personne se trouve toujours aux soins intensifs, indique, sur son site Internet, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) qui, par ailleurs, ne rapporte aucun nouveau décès depuis le 16 août.

Jusqu'ici, 112 personnes sont mortes des causes de la COVID-19 dans l'Est ontarien.

Surpris, mais pas trop inquiet, dit le Dr Roumeliotis

Devant la hausse marquée de nouveaux cas au cours des derniers jours dans l’est ontarien, le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , a tenu à se faire rassurant, en point de presse, jeudi.

La région a enregistré plus d’une trentaine de nouvelles infections de COVID-19 au cours des dernières 48 heures.

Le Dr Roumeliotis admet qu’il a dû regarder deux fois plutôt qu’une les dernières données épidémiologiques pour s’assurer que le compte était bon, mais il ne cède pas à la panique.

Ces nouveaux cas ne représentent pas, pour lui, une grande source d’inquiétude puisqu’ils ne se sont pas traduits par des hospitalisations et que les sources sont connues, a-t-il expliqué.

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (Archives) Photo : Radio-Canada

J’ai été surpris [...] Bien qu’on a une hausse comme ça, on voit que ce sont des cas légers et on a seulement un patient qui est hospitalisé, et c’est le même depuis quelques semaines. Et les autres indicateurs que nous suivons comme les hospitalisations et les éclosions demeurent stables , a-t-il indiqué.

En Ontario, le bilan de jeudi a atteint un sommet depuis le mois de juin, avec 865 infections supplémentaires.

Avec les informations de Samuel Blais Gauthier