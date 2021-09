Cinq nouveaux cas et quatre cas résolus en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse signale jeudi cinq nouveaux cas de COVID-19 et quatre rétablissements.

Trois des nouveaux cas ont été dépistés dans le secteur du centre. Parmi ces cas, deux sont des personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas déjà signalés. L’autre fait l'objet d'une enquête, de même que celui recensé dans l’ouest. Le dernier cas, répertorié au nord, est lié à un voyage.

La province compte 60 cas actifs. Personne n'est hospitalisé.

En date du 1er septembre, plus de 1,4 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées. De ce nombre, environ 690 000 étaient une deuxième dose.

Depuis le 1er avril, la Nouvelle-Écosse a enregistré 4 300 as confirmés de COVID-19 et 28 décès. L'âge des personnes touchées varie de moins de 10 ans à plus de 90 ans.

En cas de symptômes

La Santé publique demande à toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 de s'isoler et de fixer un rendez-vous pour un test de dépistage.

La même exigence s’applique aux personnes ayant eu un contact étroit avec un cas positif, à moins qu’elle soit complètement vaccinée. Si la personne est entièrement vaccinée au moins 14 jours avant la date d'exposition, elle n'est pas tenue de s'isoler tant qu'elle ne présente aucun symptôme de la COVID-19.

Les gens devraient appeler au 811 s'ils n'ont pas accès à l'auto-évaluation en ligne ou s'ils souhaitent parler de leurs symptômes à une infirmière.