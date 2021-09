Le 737 dans la mire de la santé publique

Ces dernières semaines, des intervenants se sont rendus à l'établissement, près de l'aéroport Jean-Lesage, pour s'assurer du respect des mesures en vigueur.

Des changements acceptables aux yeux des représentants de la santé publique ont toutefois été observés mercredi soir.

Des suivis à venir

Des suivis seront effectués prochainement pour s'assurer du respect des restrictions, souligne la santé publique qui ne précise pas ce qui était reproché au restaurant.

Nos intervenants ont constaté la mise en place de mesures suivant les recommandations qui avaient été faites à l'exploitant. Nous poursuivrons notre travail avec l’établissement et nos partenaires au cours des prochains jours afin de s’assurer de la conformité complète quant au respect des mesures sanitaires en vigueur , confirme Mélanis Otis, porte-parole de CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Le président du 737, Dany Gagnon Photo : Radio-Canada / Colin Côte-Paulette

Le propriétaire se plie aux exigences

Dans un message publié sur Facebook plus tôt cette semaine, le propriétaire du restaurant Le 737, Dany Gagnon, a dit que son établissement allait se plier aux exigences de la santé publique concernant le passeport vaccinal, même s'il est en désaccord avec la mesure.

Même si on est à l'extérieur, le 737 est malheureusement considéré comme un bar. Est-ce qu'on est pour ça? Hé bien non. On trouve ça épouvantable comme tout le monde , déplore M. Gagnon. Mais on n'a pas le choix. Si on veut rester en affaires, et si on veut continuer de pouvoir vous offrir ce pourquoi on est venu au monde, c'est-à-dire du bonheur et une vie quasi normale, on n'a pas le choix .

Il faut malheureusement vous imposer le passeport vaccinal et on va le faire à partir [de mercredi dernier]. Une citation de :Dany Gagnon, propriétaire du restaurant Le 737

En entrevue avec Radio-Canada, il a précisé qu'il avait des visites de la santé publique depuis l'ouverture de son établissement. Et à notre connaissance, on est en mode très constructif avec eux depuis le début , explique-t-il.

M. Gagnon assure qu'il fait des ajustements au fil des rapports de la santé publique.

On n’est pas en guerre avec la santé publique, on n’est pas le mouton noir, on n’est pas dans antivax , se défend-il.

Et pour preuve, selon lui, le 737 accueille un groupe de la santé publique pour un événement vendredi soir.

Si on était un mouton noir, je ne pense pas que la santé publique aurait choisi le 737 pour faire son 5 à 7 , conclut-il. Mais si la santé publique décide de nous fermer on va respecter la fermeture.

Le 737 s'est par ailleurs retrouvé dans l'actualité cet été à la suite de l'aménagement de cette grande terrasse extérieure sous un Boeing 737. L'initiative connaît un vif succès au niveau de l'affluence, ce qui ne fait pas l'unanimité à L'Ancienne-Lorette.

À lire aussi : Passeport vaccinal : la fin des restrictions dans les bars réclamée

Avec les informations de Pascal Poinlane