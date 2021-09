Taux élevés de CO2 dans 24 écoles, mais jugés sécuritaires par les autorités

Des tests de la qualité de l’air révèlent que 24 écoles, sur les 60 qui n’ont pas de système intégré de ventilation mécanique, avaient à ce moment une concentration de CO2 supérieure à 1500 parties par million (ppm) dans certaines pièces, indique une porte-parole du ministère de l'Éducation, Danielle Elliott. Elle dit que c’est sécuritaire, mais moins qu’optimal pour l’apprentissage .

Selon Mme Elliott, ce n’est qu’au moment où la concentration atteint 5000 ppmparties par million en moyenne pendant une période de huit heures, ou 30 000 ppmparties par million en moyenne durant 15 minutes, qu’il y a des risques pour la santé.

Santé Canada recommande pour sa part une limite de 1000 ppmparties par million .

Les études menées chez l'humain dans les écoles et les bureaux ont mis en évidence des associations entre l'exposition au CO2 et des symptômes des muqueuses ou des voies respiratoires, la rhinite, des symptômes neurophysiologiques, la difficulté de concentration, le mal de tête, des étourdissements, la sensation de tête lourde, la fatigue et une baisse de la performance aux tests ou lors de la réalisation de tâches , peut-on lire dans les Lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur résidentiel : dioxyde de carbone (Nouvelle fenêtre) , de Santé Canada.

Selon Santé Canada, les enfants sont considérés comme étant une population vulnérable à ce gaz inodore et incolore créé par la respiration des occupants d’une pièce.

De plus, en raison de leur taille, les enfants inhalent plus d'air par rapport à leur poids corporel que les adultes. Les nourrissons et les enfants peuvent également être plus sensibles que les adultes aux effets des contaminants atmosphériques sur la santé en raison de leur différente capacité à métaboliser, détoxifier et excréter les contaminants et de leur croissance et de leur développement rapides , explique Santé Canada.

Citant les lignes directrices de Travail sécuritaire NB, Danielle Elliott affirme que toute concentration supérieure à 1500 ppmparties par million justifie une enquête.

Les districts scolaires qui gèrent les écoles en question prennent des mesures pour réduire la concentration de CO2 au cas par cas conformément à la configuration précise des pièces dans ces écoles, souligne-t-elle

Les écoles sont identifiées

Danielle Elliott ne divulgue pas la liste des 24 écoles qui ont une concentration élevée de CO2 ni celle des 60 écoles qui n’ont pas de système intégré de ventilation mécanique. Elle affirme que les districts scolaires disposent de ces renseignements.

La province compte trois districts scolaires francophones et quatre anglophones. Quatre districts scolaires sur sept ont fourni des renseignements.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest confirme que ses 18 écoles sont toutes équipées d’un système intégré de ventilation mécanique. Le District scolaire francophone Nord-Est indique qu'une seule de ses écoles, l'Académie Assomption, n'a pas de système intégré de ventilation mécanique, mais les concentrations de CO2 à l'intérieur sont normales.

Le District scolaire anglophone Ouest affirme que les 24 écoles où une concentration élevée de CO2 a été mesurée sont les suivantes :

Assiniboine Avenue;

Bath Community;

Bristol Elementary;

Burton Elementary;

Chipman Elementary School;

Connaught Street School;

Donald Fraser Elementary;

Florenceville Elementary School;

Florenceville Middle School;

Forest Hill Elementary School;

Gagetown School;

Garden Creek School;

George Street Middle School;

Gesner Street Elementary School;

Harold Peterson Middle School;

Harvey Elementary School;

Hubbard Elementary (Formerly Arc-En-Ciel);

Arc-En-Ciel); Keswick Ridge School;

Kingsclear Consolidated;

McAdam Avenue Elementary;

Montgomery Street Elementary School;

Nackawic Senior High School;

Nashwaaksis Memorial Elementary School;

Upper Miramichi Elementary School.

Dans le cas du District scolaire anglophone Sud, les tests ont eu lieu en mars pendant que les classes étaient occupées, explique la superintendante Zoë Watson. Les tests ont donné un résultat moyen supérieur à 1500 ppmparties par million dans trois écoles, mais Mme Watson affirme que toutes les écoles du district scolaire sont sécuritaires pour les élèves et le personnel.

Dans chaque école, d’une à six pièces jugées les plus susceptibles d’avoir un problème sont sélectionnées pour les tests, souligne-t-elle. Des tests ont lieu plusieurs fois dans chacune de ces pièces. Les résultats, selon Mme Watson, sont parfois supérieurs à 1500 ppmparties par million , mais ils sont aussi parfois inférieurs.

Plusieurs facteurs, précise Mme Watson, peuvent contribuer à une concentration élevée de CO2, dont le nombre de personnes dans une pièce, la taille de cette pièce, les conditions météorologiques, la présence de circulation automobile ou d’activités industrielles à proximité.

Le ministère de l’Éducation a indiqué cette semaine que les résultats des tests de la qualité de l’air effectués dans les 60 écoles sont dans les limites sécuritaires et ne démontrent aucune raison de s’inquiéter.

Des solutions limitées par la pandémie

Danielle Elliott a indiqué mercredi qu’une solution simple en cas de concentration de CO2 est de faciliter la circulation de l’air, par exemple avec des ventilateurs, ou de permettre aux élèves de se déplacer plus librement dans l’école durant la journée.

Elle a toutefois noté que le plan provincial de l’année scolaire 2021-2022 empêchent cela de crainte que des gouttelettes contaminées par le virus de la COVID-19 soient propagées.

Les écoles peuvent toujours ouvrir des fenêtres pour faire circuler l’air. Les fenêtres des 24 écoles en question peuvent être ouvertes, confirment les districts scolaires.

On recommande aux écoles d'ouvrir les fenêtres et les portes des salles de classe à certains moments durant la journée pour améliorer la qualité de l’air, indique Zoë Watson.

Certains parents s’inquiètent de l’ouverture des fenêtres en hiver. Mme Watson explique qu’il n’est pas nécessaire de les ouvrir longtemps et qu’il est possible de les ouvrir lorsque les élèves se trouvent dans d’autres locaux, par exemple dans la cafétéria ou le gymnase.

Quel sera le suivi?

Le ministère de l’Éducation compte surveiller attentivement au cours des prochains mois les mesures prises par les districts scolaires pour assurer que les écoles soient des lieux sécuritaires et optimaux pour l’apprentissage et le travail.

Est-ce qu’il y aura un suivi avec d’autres tests de la qualité de l’air? Danielle Elliott n’a pas répondu immédiatement à cette question. Elle a confirmé par la suite que d’autres tests auront lieu durant la nouvelle année scolaire. Selon elle, les districts scolaires et le ministère prennent toutes les mesures appropriées pour réduire tout risque pour la santé et la sécurité.

Une soixantaine d'écoles au Nouveau-Brunswick n'ont pas de système intégré de ventilation mécanique. Photo : getty images/istockphoto / KangeStudio

L’installation d’un système intégré de ventilation mécanique dans certaines écoles qui n’en ont pas doit commencer en 2022, a indiqué le ministère de l'Éducation.

Le ministère de l’Éducation et le ministère des Transports et de l’Infrastructure établissent les exigences et le budget pour chaque école en s’appuyant sur une liste classée par ordre de priorité. En raison de l’importance de ces travaux, ce programme s’étend sur plusieurs années, a expliqué cette semaine un autre porte-parole, Flavio Nienow.