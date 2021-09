Un concert heavy metal interactif dans League of Legends

League of Legends (LoL) est le plus récent jeu vidéo en ligne à se lancer dans l’aventure des concerts virtuels. L’éditeur Riot Games a invité son groupe heavy metal Pentakill à offrir un spectacle, juste avant le lancement de son prochain album.

L’événement s’annonce toutefois différent de ceux qu’on a pu voir dans Fortnite, avec Ariana Grande ou encore Travis Scott. Riot s’est associé à l’entreprise de divertissement virtuel Wave pour piloter le concert et promet un voyage interactif à travers l'album de Pentakill.

Les joueurs et joueuses pourront notamment influencer la prestation en temps réel avec des mécanismes interactifs comme la possibilité de voter et une messagerie publique.

C’est un retour dans League of Legends pour Pentakill, un groupe composé de personnages virtuels créé en 2014 par Riot Games. Après une pause de quatre ans, la formation compte lancer un troisième opus, Lost Chapter, le 8 septembre prochain.

Le chanteur ZP Theart, qui a notamment prêté sa voix au groupe DragonForce, avait participé aux deux albums précédents.

Ce n’est pas la première fois que League of Legends accueille des musiciens et musiciennes. Riot avait invité le groupe virtuel de pop coréenne K/DA à offrir un concert en réalité augmentée lors des Championnats du monde de LoL de 2020. L’année précédente, les membres de True Damage, une formation virtuelle de style hip-hop, ont quant à eux foulé la même scène sous forme d’hologrammes.

Le concert de Pentakill est prévu le 8 septembre à 16 h 30 dans le jeu League of Legends et sera diffusé en simultané sur les chaînes YouTube et Twitch de Riot Games.