La Ville de Rouyn-Noranda inaugure un parc avec jeux d’eau à Granada

Le projet, qui représente un investissement de 750 000 $, comprend des jeux d’eau, des balançoires, deux modules de jeu, un bloc sanitaire ainsi que des abris solaires.

Le parc comprend des jeux d'eau. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, a profité de l’inauguration pour inviter tous les Rouynorandiens à venir découvrir ce nouveau parc.

Ce qu’on dit ce matin, c’est qu’on invite les familles de Granada à venir en profiter, mais l’ensemble de la population de Rouyn-Noranda est invitée à venir s’amuser, les grands et les petits. Le parc est magnifique, c’est vraiment une belle réalisation , affirme-t-elle.

Pour le conseiller du district de Granada, Luc Lacroix, l’aboutissement de ce projet représente une grande fierté.

C’est un projet que nous avions en tête depuis un certain temps et de le voir se concrétiser est un rêve éveillé! , a-t-il exprimé par communiqué.

M. Lacroix souligne que l’investissement de la Ville a permis la transformation d’un lieu inutilisé en un endroit rassembleur, pour les petits et les plus grands .

Karine Brisson, enseignante en 2e et 3e année à l'école de Granada, accompagnée d'Adèle Pépin et de Jordanne Migneault qui ont pris part à l'inauguration du parc. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Karine Brisson, enseignante en deuxième et troisième année du primaire à l’école de Granada, se réjouit quant à elle des nouvelles possibilités qu'offre le parc aux enseignants de l'école.

Le parc nous permet d’avoir des activités récompenses avec nos élèves ou de venir dépenser de l’énergie. Le stationnement aussi est intéressant et on en profite déjà en faisant de la craie ou d’autres activités. C’est certain que les jeux d’eau seront appréciés lors des chaleurs en juin ou en septembre , indique Mme Brisson.

Les élèves de l’école Granada seront sollicités afin de trouver le nouveau nom du parc.