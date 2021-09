Une erreur d’un demi-million de dollars à Saint-Élie-de-Caxton

Comment se fait-il qu'au 31 décembre 2018, on n'avait plus de 500 000 $ de surplus financier et que là, la nouvelle firme qu’on a embauchée pour faire les états financiers de 2019 arrive à la conclusion que non, on n’avait pas ce montant-là? , se questionne le maire de Saint-Élie-de-Caxton.

Les nouveaux comptables sont remontés de fil en aiguille jusqu’en 2011 et ont trouvé des anomalies, a déclaré Robert Gauthier en entrevue à Toujours le matin. Il semblerait qu’il y a eu des évaluations qui n’étaient pas correctes , précise-t-il. Un projet d’aqueduc pourrait être à l'origine du problème.

Une enquête… et des conséquences?

La Municipalité a demandé au syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec de faire enquête. Durant 10 ans, on traînait des surplus accumulés qui n'existaient pas , déplore Robert Gauthier.

Le maire espère obtenir des réponses et donner possiblement suite à cette erreur. On prendra les mesures qui s’imposent, parce que ça nous a coûté cher de faire cette fouille-là , dit-il.

Robert Gauthier affirme que cette erreur n’aura pas d’impact sur des projets, parce que cet argent n’as pas été dépensé ou promis.

Ça ne met rien en péril, parce que, dans le fond, c’est un coussin qu’on pensait qu’on avait. On le gardait pour des imprévus. On ne l’a pas utilisé ce coussin-là, mais une chance parce qu’on ne l’avait pas. Une citation de :Robert Gauthier, maire de Saint-Élie-de-Caxton

Le maire Gauthier précise toutefois que les taux de taxation auraient peut-être été différents, n’eût été ce surplus que les élus pensaient avoir dans les coffres de la Municipalité.

Candidature de Robert Gauthier : le mystère plane toujours

Le maire de Saint-Élie-de-Caxton n’a pas voulu dire s’il compte se représenter aux prochaines élections municipales. Il compte annoncer sa décision lors du prochain conseil municipal, le 7 septembre.

Robert Gauthier affirme que sa réflexion est très avancée.

À savoir s’il a encore la flamme, le maire répond qu’il a toujours le feu sacré et qu’il y a plusieurs dossiers intéressants dans la Municipalité.