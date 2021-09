699 nouveaux cas de COVID-19 et un décès de plus au Québec

Un nouveau décès lié à la maladie a été déclaré ces dernières 24 heures. Le bilan des pertes de vie attribuables à la COVID-19 s’établit maintenant à 11 289 au Québec.

Ces dernières 24 heures, le nombre d’hospitalisations est demeuré stable à 138 pour l’ensemble des hôpitaux de la province.

De ce nombre, 42 patients sont traités aux soins intensifs, soit 2 de plus que la veille.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps sur l’ensemble du territoire, où 22 128 prélèvements ont été effectués le 31 août.

Évolution de la COVID-19 au Québec

Vaccination

Plus de 22 850 doses supplémentaires ont été administrées aux Québécois, soit 20 952 injectées au cours des dernières 24 heures et 1898 doses de plus administrées avant le 1er septembre.

La santé publique ajoute aussi au bilan 97 027 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 12 486 612 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Selon les données de l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ), 81 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu à ce jour deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Progression de la maladie

On compte actuellement 5058 cas actifs de COVID-19 et 252 éclosions actives sur le territoire québécois.

Laval demeure la région où la contagion est la plus forte avec un taux de cas actifs de 138,4 par tranche de 100 000 habitants, le Nord-du-Québec vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 103,8, suivi de Montréal à 88,8 cas pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 58,9 cas pour 100 000 habitants.

Les cas en augmentation depuis 14 semaines

Selon l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en augmentation constante depuis 14 semaines au Québec.

D’après les analyses de l’Institut pour la semaine du 21 au 27 août, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 14 % par rapport à la semaine précédente (3 546 versus 3 117).

Bien entendu, une telle augmentation des cas augmente aussi les risques de complications et d’hospitalisations, souligne l’INESSS.

Du 21 au 27 août, le nombre d'hospitalisations anticipées (95) a augmenté de 22 % [par rapport à la semaine précédente] , souligne l’INESSS dans sa dernière mise à jour.

Le nombre de cas qui pourraient nécessiter un séjour aux soins intensifs (27) est également plus élevé que celui de la semaine précédente (22) , souligne l’INESSS.

Bien que les cas de la 4e vague soient plus élevés qu’au début de la 2e vague, les hospitalisations et les décès sont nettement plus bas. C’est grâce à la vaccination. Chaque vaccin de plus fait une réelle différence. Une citation de :Christian Dubé, compte Twitter du ministre de la Santé du Québec

La vaste majorité a moins de 60 ans

Selon les plus récentes données, 94 % des nouveaux cas de COVID-19 touchent des personnes de moins de 60 ans. Ces personnes représentent également 60 % des hospitalisations au Québec.

C’est par ailleurs dans le Grand Montréal qu’on retrouve 90 % des hospitalisations liées à la COVID-19 au Québec, souligne l’INESSS.

En ce qui a trait aux jours à venir, les projections de l’INESSS font état d’une augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations au Québec.

On ne prévoit toutefois pas de dépassement des capacités hospitalières désignées au cours des 2 à 3 prochaines semaines , précisent cependant les analystes de l’Institut.

L’INESSS ajoute que ces prévisions tiennent compte de la progression du taux de vaccination, de la propagation du variant Delta, mais pas de la rentrée scolaire, qui n’était pas encore pleinement amorcée la semaine dernière.