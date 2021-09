L’Ontario recense 865 nouveaux cas de COVID-19, un sommet depuis le début juin

Santé publique Ontario signale 865 nouvelles infections de la COVID-19 et 14 morts jeudi.

Il s'agit d'un sommet depuis le 4 juin, et d'une manière plus générale, depuis le début de la 4e vague de la pandémie dans la province.

La santé publique déplore 14 décès dans son bilan quotidien, mais en raison d'un nettoyage de données, quatre d'entre eux sont survenus la semaine dernière, tandis que les 10 autres datent d'il y a plus d'une semaine , explique le ministère de la Santé par courriel.

La moyenne des 7 derniers jours s'élève à 728. On recense notamment 175 nouveaux cas à Toronto, 91 dans la région de York, 89 à Hamilton, 104 dans la région de Peel et 48 dans la région de Windsor-Essex.

Un peu plus de 72 % des contaminations concernent des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées, tandis que 20 % ont reçu leurs deux doses, selon Santé publique Ontario. On ne connaît pas le statut vaccinal des 8 % restants.

Il y a actuellement 6031 cas actifs en Ontario.

Hospitalisations

Le nombre de personnes hospitalisées baisse à 320, soit 19 de moins que la veille.

On connaît le statut vaccinal de 293 de ces patients : 231 d'entre eux ne sont pas vaccinés; 20 le sont partiellement et 42 ont reçu leurs deux doses.

Parmi les admis à l'hôpital, 162 (-1 par rapport à mercredi) reçoivent des traitements en unité de soins intensifs, dont 105 sont placés sous respirateur, en hausse de 9 par rapport à la veille.

Vaccination

En 24 heures, un peu plus de 35 152 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées. En date de mercredi, 77 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont maintenant reçu 2 doses.

Une nouvelle modélisation dévoilée mercredi par le groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, qui conseille le gouvernement Ford, estime que plus de 85 % des Ontariens admissibles devraient être vaccinés pour éviter un nouveau confinement.

Par ailleurs, l'Ontario s'apprête à mettre en place un passeport vaccinal. Dès le 22 septembre, les Ontariens devront présenter une preuve de vaccination complète pour accéder à certains lieux publics non essentiels comme l'intérieur des restaurants, bars, salles d'entraînement et cinémas, notamment.