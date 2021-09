La santé publique se prépare à une hausse importante des cas de COVID-19

Interrogée par l’animateur Patrick Masbourian au micro de Tout un matin, la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal, a expliqué que les Montréalais sont encore loin d’en avoir fini avec la pandémie si on en croit les données qui ne cessent de grimper.

Actuellement, on a trois fois plus de cas qu’à la rentrée l’an dernier. Et l’an dernier, l’effet de la rentrée avait augmenté de quatre à six fois [le nombre de cas]. Et à ce moment-là, on n’avait pas un variant aussi transmissible. Une citation de :Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal

Une telle augmentation des cas se traduira inexorablement par une hausse conséquente des hospitalisations, a prévenu Mme Drouin.

L’ INESSSInstitut national d'excellence en santé et services sociaux , du côté des hospitalisations dans le grand Montréal, nous dit qu’on peut s’attendre à une augmentation dans les trois prochaines semaines et même au cours des prochains mois , a ajouté la responsable de la santé publique de Montréal.

La bonne nouvelle, ajoute-t-elle, c’est qu’on a quand même 70 % de la population qui est adéquatement vaccinée, mais on a encore dans certains quartiers des taux de vaccination plus faibles.

Les jeunes se font tirer l'oreille

Actuellement, le groupe d’âge le moins vacciné à Montréal est celui des jeunes, notamment chez les 12 à 17 ans et les 18 à 29 ans.

C’est pourquoi la santé publique déploie des efforts supplémentaires dans les écoles pour tenter d’inciter le plus de jeunes possible, et leurs parents par ricochet, à recevoir les vaccins contre la COVID-19.

On a une opération scolaire et aussi tout un concours avec la Guilde des jeux vidéo pour aller chercher les 12 à 17 ans , explique Mylène Drouin.

Au 31 août, 68 % de la population montréalaise étaient considérés comme adéquatement vaccinés. Ce qui laisse 32 % de la population vulnérable à la maladie.

On a des quartiers comme Montréal-Nord, Saint-Michel, Parc-Extension, où il y a une situation socio-économique et des communautés particulières, c’est plus difficile. L’accès a été mis, mais on va chercher les gens au compte-gouttes , constate la responsable de la santé publique.

L'équipe de la Dre Mylène Drouin multiplie les efforts et initiatives ciblées pour inciter le plus grand nombre possible de Montréalais à se faire vacciner ou compléter leur immunisation. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On sait qu’on va avoir [cet automne] une population adulte non vaccinée qui va être exposée. Une citation de :Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal

Une chose est sûre, les autorités sanitaires auront fort à faire cet automne pour convaincre le plus grand nombre possible de personnes de se faire vacciner ou de compléter leur immunisation. Déjà, plus de 30 000 appels ont été faits cet été pour inciter les gens des secteurs les moins vaccinés à obtenir leur vaccin, mais avec un succès plutôt mitigé.

Si les déménagements et les changements d’adresse ont compliqué la tâche, des préposés qui faisaient les appels, le refus, la peur des injections et la désinformation leur ont aussi donné du fil à retordre, a admis la DreDrouin.

Les raisons sont très variables, mais il y a quand même un pourcentage de résistants avec qui il n’y a rien à faire, souvent ils nous raccrochent au nez… Il n’y a pas de conversation possible , selon Mme Drouin.

Pour d’autres, c’est vraiment des questions, des craintes. On a beaucoup de gens qui nous sont rapportés qui ont peur des piqûres […] Dans certaines communautés on entend chez les jeunes femmes la crainte que ça touche leur fertilité… Il y a beaucoup de choses qu’on doit démystifier.