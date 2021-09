Les 67 d’Ottawa veulent garder la barre haute malgré les nombreux changements

Les joueurs ont participé aux tests physiques et médicaux jeudi matin et seront sur la glace en soirée.

On sent le buzz. Tout le monde est fébrile de recommencer. J’ai été chanceux d’avoir une saison à peu près normale l’an dernier en Europe et je suis excité de revenir, alors je peux m’imaginer comment ces jeunes se sentent. Certains d’entre eux n’ont pas joué depuis plus d’un an et demi , explique l’entraîneur-chef Dave Cameron.

Beaucoup de choses ont changé dans la Ligue de l’Ontario (OHL) depuis cette dernière victoire de 9-1 contre les IceDogs du Niagara, en mars 2020. La saison a été interrompue en raison de la COVID-19, qui a aussi eu raison de la saison suivante.

L'entraîneur Dave Cameron a déjà dirigé l'équipe de Mississauga dans la Ligue de l'Ontario. Photo : Getty Images / Claus Andersen

Je dis souvent que j'ai tout vu à mon âge, mais je m'attends à voir des choses que je n'ai jamais vues au cours des prochains jours. Une citation de :Dave Cameron, nouvel entraîneur-chef des 67 d'Ottawa

L’équipe a perdu plusieurs joueurs et l’entraîneur André Tourigny est passé à l’échelon supérieur dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Coyotes de l’Arizona, remplacé par Dave Cameron, qui a dirigé les Sénateurs d’Ottawa entre 2014 et 2016.

Ce sera comme tenter de dresser un cheval sauvage. Les joueurs auront beaucoup d’énergie. Ils vont vouloir impressionner les nouveaux entraîneurs et se délier les jambes , croit Cameron.

Seulement une douzaine de joueurs qui participent au camp étaient avec l’équipe lors de la dernière saison de la OHLLigue de hockey de l'Ontario .

La pression de succéder à André Tourigny

Les 67 ont connu beaucoup de succès avec André Tourigny comme entraîneur. Ce dernier a récolté 130 victoires en 198 matchs de saison régulière. Une chose est certaine pour Cameron, la culture de l’organisation va demeurer la même. Il parle en termes élogieux du travail effectué par son prédécesseur et compte poursuivre dans la même veine.

À mon âge, la pression est celle que je me place moi-même sur les épaules. Nous n’allons pas baisser la barre en termes d’attentes. Nous voulons garder notre façon de faire sur la glace et dans la communauté , affirme l’entraîneur d’expérience de 63 ans.

Je connais bien James (Boyd, le directeur général) parce que nous avons travaillé ensemble à Mississauga. Nous avons la même philosophie. J’ai toujours beaucoup parlé avec André (Tourigny), qui est un ami, alors j’avais une bonne idée de comment cette équipe était menée. Je savais dans quoi je m’embarquais ici, poursuit Cameron, qui n’est pas surpris du tout de voir André Tourigny maintenant dans la LNH.

Dave Cameron (à gauche) alors à la tête des Sénateurs d'Ottawa avec son adjoint André Tourigny (à droite). Photo : Getty Images / Jana Chytilova/Freestyle Photo

Selon lui, la philosophie implantée chez les 67 permettra à l’équipe de bien s’en tirer au cours des prochains mois, même si elle a perdu plusieurs joueurs d’expérience et de talent.

Quand vous avez un bon programme, l’équipe ne faiblit pas autant que les gens pensent [pendant les périodes de reconstruction]. Les jeunes qui poussent ont grandi dans cette culture. Ils connaissent les façons de faire et les attentes. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Nous n’allons pas baisser nos attentes et continuer de développer la culture de l’organisation. Nous sommes bons pour une raison, nous allons continuer , insiste Cameron.

Le pilote des 67 s’attend à réduire son effectif à environ 40 joueurs d’ici une semaine et prendra tout son temps pour annoncer sa formation complète avant le début de la saison le 8 octobre contre les Frontenacs de Kingston.