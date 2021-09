Cri d’alarme de médecins, alors que d’autres réclament le droit de choisir

Les patients sont plus jeunes, plus malades. Ils sont admis aux soins intensifs et ont besoin d’une intubation plus rapidement que dans les dernières vagues de cas de COVID-19, explique Lovedeep Khara, médecin aux soins intensifs à Prince George.

La médecin raconte que ses patients lui lancent des cris de détresse.

Ne me laissez pas mourir! J’ai peur! Une citation de :Lovedeep Khara, médecin aux soins intensifs à Prince George

Les patients admis à l’unité des soins intensifs ont généralement entre 30 et 80 ans, et très peu d’entre eux sont vaccinés, dit son confrère Alasdair Nazerali-Maitland.

C’est fou à quel point la situation a recommencé à s'aggraver rapidement , ajoute le médecin.

Liberté de choix

Les médecins se sont confiés à CBC mercredi, alors qu’à l’extérieur des murs de l’hôpital, près de 200 personnes manifestaient pour leur droit à choisir ou non de recevoir la vaccination. Des manifestations semblables ont eu lieu devant des hôpitaux partout dans la province mercredi.

C’est extrêmement difficile et triste de soigner des patients qui meurent de la COVID-19 à l’intérieur de l’hôpital, alors qu’à l’extérieur des personnes manifestent pour leur liberté de choix , affirme le Dr Simon Rose. Tout ce que nous essayons de faire est de sauver des vies.

La régie de la santé du Nord comprend les régions ayant les plus bas taux de vaccination de l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Alasdair Nazerali-Maitland, à droite, enseigne à un médecin résident et à un thérapeute respiratoire comment procéder à des intubations. Photo : Alasdair Nazerali-Maitland

Le Dr Nazerali-Maitland affirme que beaucoup des patients aux soins intensifs ont été transférés de la région de Peace River, où le taux de vaccination est inférieur à 50 %.

Le médecin explique que le personnel des soins intensifs se sent épuisé.

Le Dr Simon Rose, qui travaille à UHNBC depuis le début de la pandémie, tire la sonnette d’alarme. Nous commençons à être désespérés , confie-t-il.

Les unités de soins intensifs ne sont pas faites pour être inondées de patients dans une courte période. Une citation de :Simon Rose, médecin aux soins intensifs à Prince George

Ces admissions [aux soins intensifs] auraient pu être évitées, parce que la plupart des patients ne sont pas vaccinés , croit le Dr Rose.

Les médecins affirment que des équipes des soins intensifs vont se rendre dans des communautés durement touchées en septembre et en octobre, là où les taux de vaccination sont encore faibles.

D'après les informations de Betsy Trumpener