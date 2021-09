Une garderie de Chéticamp veut prioriser l’admission des enfants francophones

Accommoder d’abord les futurs élèves de l’école NDA

Dans une note envoyée cet été aux parents, la garderie Les Petits Poussins a expliqué que la priorité pour les admissions à la garderie sera accordée aux enfants qui répondent aux critères d'admission du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).

La garderie se trouve dans l’école NDA, soit l’école francophone de la région et est la seule garderie de toute la communauté.

Stéphanie Comeau, porte-parole du CSAPConseil scolaire acadien provincial , a déclaré que ces critères incluent les enfants de parents dont la langue maternelle est le français ou les enfants dont les grands-parents parlent français.

Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) de la Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada / OIivier Lefebvre

Mme Comeau a déclaré que le CSAPConseil scolaire acadien provincial a demandé à la garderie d'apporter ces changements au fil du temps en tant que partenaire important de l’école.

Depuis quelques temps on travaille avec eux pour trouver différentes façons d'assurer qu'on offre un service de garde qui rencontre les besoins de la garderie et du conseil scolaire , qui ajoute qu'une telle démarche n'est pas nouvelle et que des demandes similaires sont faites dans d'autres régions de la province.

Le village de Chéticamp au Cap Breton en Nouvelle-Écosse, est composé majoritairement de résidents acadiens. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Elle a également expliqué qu’il n'a jamais été question d'imposer quoi que ce soit qui puisse causer du tort à la garderie.

Elle a déclaré que le CSAPConseil scolaire acadien provincial travaille régulièrement avec des partenaires dans ses écoles pour offrir plus de services en français aux familles des communautés francophones et acadiennes.

On travaille dans un but commun et c'est d'offrir une éducation en français pour leurs enfants. Une citation de :Stéphanie Comeau, porte-parole du Conseil scolaire acadien provincial

Une mère en colère

Chelsea Ingraham affirme que son fils Josiah, qui a presque deux ans, était sur la liste d'attente de la garderie depuis qu'elle était enceinte de quatre mois.

On lui a dit que la priorité pour l'admission serait donnée aux enfants qui répondent aux critères d'admission du CSAPConseil scolaire acadien provincial , ce qui n'est pas le cas de sa famille.

Bien que Mme Ingraham ait déclaré que la garderie avait offert d'honorer la place de Josiah sur la liste d'attente, elle s'inquiète des conséquences de ces changements pour ses propres enfants et ceux des autres familles anglophones.

Selon elle c'est une discrimination contre les enfants dans la communauté, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'origine acadienne.

C'est presque comme si je devais trouver quelqu'un qui était acadien avant pour avoir un enfant avec, afin qu'ils aient accès à une garderie , ironise-t-elle.

Mme Ingraham a retiré son fils de la liste d'attente, même s'il était sur le point d'y être admis, car elle a déclaré que le fait d'envoyer son fils à cette garderie lui apprendrait qu'il est acceptable de traiter quelqu'un différemment en fonction de ses origines.

Une éducatrice quitte le navire

La garderie Les Petits Poussins fermera temporairement ses portes à partir de vendredi en raison de trois démissions au sein de son personnel, dont une est liée à l’annonce d’accueillir d’abord les enfants francophones, selon Lindsey Chiasson, la vice-présidente du conseil d'administration de la garderie.

L'un des membres du personnel est d'origine anglophone. Bien qu'elle soit capable de parler suffisamment le français avec les enfants, elle se sentait mal à l'aise avec les changements à venir. Le CSAPConseil scolaire acadien provincial n'a jamais dit que son emploi était menacé et a espéré qu'elle resterait , a expliqué Mme Chiasson dans un courriel.

Selon la garderie, les deux autres départs sont motivés par des raisons personnelles, sans rapport avec les changements proposés.

Le problème du manque de garderies

Joanna Clark, ex-candidate du NPDNouveau Parti démocratique dans la circonscription d'Inverness où se trouve Chéticamp, a entendu parler de la situation de la garderie vers la fin de la campagne électorale.

Elle siège elle-même sur le conseil d'administration d'une garderie anglophone dans la communauté voisine de Port Hood. Elle comprend la frustration des parents, mais ajoute que la situation des francophones en Nouvelle-Écosse justifie ce genre de mesures.

Joanna Clark s'est présentée aux élections provinciales de la Nouvelle-Écosse en 2021 pour le Nouveau Parti démocratique. Photo : Gracieuseté Joanna Clark

C’est une situation difficile en tant que parent anglophone, c’est un peu dommage que les enfants perdent des places en raison de leur langue maternelle , admet-elle.

Ayant étudié à l'Université Sainte-Anne, elle dit aussi comprendre le contexte minoritaire dans lequel se trouve la communauté acadienne.

Il y a un désir de valoriser la langue et s’assurer que les enfants francophones ont une place pour apprendre leur langue maternelle et pour vraiment valoriser et comprendre leur histoire et leur culture. Une citation de :Joanna Clark, ex-candidate du NPD de la Nouvelle-Écosse

Mme Clark pense que le vrai problème, c'est le manque de places en garderie dans toute la province.

La frustration n’est pas à la bonne place. En fin de compte, il n’y a pas assez de garderie dans la province, surtout dans les communautés rurales , fait-elle remarquer.