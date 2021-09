L’économie au cœur des préoccupations de la libérale Léonie Lajoie

Selon elle, plusieurs restaurants et commerces ont été durement touchés par la pandémie et le sont encore. C'est pourquoi il est primordial de favoriser la relance économique post-pandémie, dit-elle.

C'est important d'avoir un plan économique qui puisse soutenir notre population , a-t-elle affirmé en entrevue à Info-réveil.

Le chef libéral Justin Trudeau a d'ailleurs présenté son plan de relance économique mercredi. Il promet de nouveaux investissements de 13 milliards de dollars en 2021-2022 et n'envisage pas, pour l'instant, de retour à l'équilibre budgétaire.

La candidate Lajoie indique qu'en plus de la relance économique, il est nécessaire de mettre en place des solutions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Pour ce faire, son parti propose de maintenir le Programme d’embauche pour la relance économique et de créer un crédit d'impôt pour inciter les aînés à demeurer sur le marché du travail.

Léonie Lajoie ajoute qu'elle souhaite améliorer l'offre de services en région pour les aînés afin de les aider à pouvoir rester à leur domicile et dans leur ville le plus longtemps possible.

Mme Lajoie est une femme d'affaires originaire de Notre-Dame-du-Lac et travaille dans le domaine de la construction. Elle habite à Saint-Michel-du-Squatec, mais possède aussi une résidence à Québec, où son fils est aux études.