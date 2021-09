Des médecins réclament plus de mesures pour protéger le Manitoba contre la COVID-19

Une douzaine de spécialistes en soins intensifs, en maladies infectieuses, en microbiologie et en gériatrie ont cosigné une lettre adressée à la ministre, mercredi soir. La lettre est accessible sur Internet (en anglais).  (Nouvelle fenêtre)

Notre société a le devoir de veiller au bien-être de nos enfants. Pour ce faire, garder les écoles ouvertes de manière sécuritaire est une priorité , écrivent les médecins, qui s’inquiètent pour les enfants qui doivent rattraper un retard scolaire.

Le groupe appuie le retour du port du masque obligatoire dans les lieux publics et la vaccination obligatoire pour les employés du secteur public.

Toutefois, il recommande des mesures supplémentaires pour réduire les risques associés au variant Delta, qui est hautement contagieux, dans les écoles.

Dans la lettre, les signataires réclament l’évaluation et la mise à jour de toute urgence des systèmes de ventilation et de filtration d’air dans les écoles.

Ils veulent également que le gouvernement rende obligatoire la vaccination pour les premiers répondants et qu’il envisage une troisième dose de vaccin pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Cette dernière mesure s’appliquerait aussi aux travailleurs de la santé de première ligne.

Les médecins demandent à la province d’adopter une loi pour permettre des congés de maladie payés en totalité et d’augmenter les capacités de dépistage et de recherche des contacts de personnes infectées.

Même un faible taux d’absentéisme chez les travailleurs de la santé, qui sera presque certainement exacerbé par les parents qui devront rester à la maison avec les enfants malades ou en quarantaine, pourrait causer de sérieux problèmes pour notre système de santé , écrivent-ils.

Le système hospitalier et de soins intensifs du Manitoba a été poussé bien au-delà de ses capacités lors de la troisième vague, ce qui a obligé la province à envoyer des dizaines de patients atteints de la COVID-19 en soins intensifs à l’extérieur du Manitoba pour être soignés.

Malgré un faible nombre de nouveaux cas et une diminution du nombre d'hospitalisations, la situation dans les soins intensifs de la province est précaire, disent les signataires de la lettre.

Mercredi, 86 patients se trouvaient dans des unités de soins intensifs, soit bien plus que la capacité d’accueil de 72 unités de soins intensifs avant la pandémie.

Cette situation est la conséquence de plus d’un an d’épuisement professionnel et de démissions du personnel de la santé, de pénurie de personnel infirmier, de ressources inadéquates réparties de manière inéquitable et de retards dans les examens médicaux , affirment les médecins.

Ce n’est pas la première fois qu’un groupe de médecins manitobains écrit aux élus pour leur faire part de leurs préoccupations concernant les plans provinciaux de gestion du coronavirus.