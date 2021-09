Des restaurants victimes de vols sur leurs terrasses

C'est le cas particulièrement à London, où le restaurant et bar Fatty Patty’s où des meubles qui coûtent des centaines de dollars ont été volés à trois reprises durant l'été.

Nous sommes complètement démoralisés, constate Tatiana Tarevski, qui aide à gérer le restaurant que son père a ouvert en 1984.

Tatiana Tarevski est la gérante du restaurant et bar Fatty Patty's. Photo : CBC/Angela McInnes

La gérante explique que la terrasse devait contrer les pertes financières pendant la pandémie. Mais un mois après la première étape de la réouverture en Ontario, les parasols et leurs bases en métal ont commencé à disparaître de la terrasse en plein jour et sans que personne ne s’en aperçoive.

Bien que le restaurant Fatty Patty’s a reçu beaucoup de soutien de ses clients, aucun témoin ne s’est manifesté et les vols n’ont pas été enregistrés par les caméras de surveillance.

Le plus récent vol a eu lieu le 29 août. La terrasse n’a maintenant que ses tables à pique-nique et un parasol de rechange. Selon Tatiana Tarevski, les pertes montent à 600 $, sans compter l’impact à long terme.

Nous avons perdu des places supplémentaires pour les clients à l’extérieur, ce qui va certainement avoir un impact sur les ventes du restaurant. Une citation de :Tatiana Terevski, gérante du restaurant Fatty Patty's

Les vols ont un impact sur notre capacité d'accueillir des clients à l’extérieur, dit-elle. Certains clients ne se sentent pas à l’aise de manger à l’intérieur, donc ils vont manger sur des terrasses ailleurs dans la ville.

Difficile pour le moral

Le restaurant Alibi Roadhouse a également ouvert un patio en juin. Dans les trois premières semaines d’ouverture, quelqu’un a volé les lumières extérieures du restaurant, qui coûtent environ 200 $.

Casey Yetman est la gérante du restaurant et bar Alibi Roadhouse à London. Photo : CBC/Angela McInnes

Financièrement, c’est impossible de prévoir un vol comme ça dans son budget, constate la gérante Casey Yetman.

On est encore en train de se rétablir des effets de la pandémie, donc quand quelqu’un commence à voler, cela a certainement un effet financier, mais aussi sur le moral, dit-elle.

Au Café Happiness, six tentes ont été volées en août.

La propriétaire du café Olha Prytkova explique qu’elle a vu le vol grâce à ses caméras de surveillance. Un soir, un homme est entré vers 23 h et a défait deux tentes. Il est revenu quelques heures plus tard pour amener les autres tentes.

Le Café Happiness à London a pu retrouver quatre tentes sur six à l'aide de la police et des résidents. Photo : CBC/Angela McInnes

Des clients ont aidé à retrouver quatre tentes, mais deux sont toujours manquantes. Mme Prytkova a d’ailleurs dû consacrer beaucoup de temps aux entretiens avec la police pour ce vol.

Cody J. Bollman, le gérant du restaurant et bar Craft Farmacy, dit qu’il a renoncé à remplacer 15 cèdres qui ont été volés de sa terrasse, à deux reprises.

Les arbres ont coûté cher et servaient de barrière entre la terrasse et la rue. Les arbres ont été volés directement des boîtes jardinières. Trois jours plus tard, les cèdres qui devaient servir de remplacement ont aussi été volés.

En fin de compte, ajouter des cèdres à ma terrasse, c’était une initiative ratée. Une citation de :Cody J. Bollman, gérant du restaurant Craft Farmacy

Je suis certain que quelqu’un nous donnerait de nouveaux arbres sans hésiter, mais ça ne vaut tout simplement pas la peine, dit-il.

Trois cèdres sur 18 demeurent en place sur la terrasse du restaurant Craft Farmacy à London. Photo : CBC/Angela McInnes

Le restaurant et bar Craft Farmacy a aussi dû gérer des cas de vandalisme : des fenêtres et des panneaux ont été cassés.

La police de London n'a pas répondu aux demandes pour commenter ces vols.

D'après les informations de CBC