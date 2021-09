Il y a 25 ans, Diego Maradona disputait son seul match au Canada

Le 2 septembre 1996, Diego Maradona foulait l'herbe du modeste stade Birchmount de Scarborough, un quartier de l'est de Toronto, pour disputer le seul et unique match de sa carrière au Canada.

L'icône du soccer argentin, perçue comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, prenait part à un match d'étoiles de la Ligue nationale de soccer, un circuit semi-professionnel ontarien.

25 ans plus tard, les souvenirs de ce match unique sont encore vifs dans la mémoire des Torontois qui y ont pris part. Rene Martin et Richard Alexander ont des preuves qu'ils en étaient. L'un était coéquipier d'El pibe de oro (le gamin en or, surnom de la vedette argentine) et l'autre, son adversaire. Chacun d'eux a un chandail autographié par Maradona, des photos avec lui et même des vidéos de cette fameuse soirée.

Néanmoins, ils croient encore rêver.

Aujourd'hui encore, on doit se pincer! On s'en parle souvent. Ça nous anime encore. C'était surréel, mais oui, quand on y pense, on a bel et bien joué avec Diego Maradona , dit Rene Martin.

Richard Alexander commençait à peine sa carrière lorsqu'il a joué un match avec El Diego. Photo : Yan Theoret/Radio-Canada

Un conte de fées

Diego Maradona a joué pour certains des clubs les plus réputés du monde : le Boca Juniors (Argentine), le FC Barcelone (Espagne) et Naples (Italie), avec lequel il connaîtra ses plus grands succès. Il a aussi offert à son pays, l'Argentine, la deuxième Coupe du monde de son histoire, en 1986. Rien ne le destinait à jouer un match de soccer semi-professionnel à Toronto. Il était trop bon.

En 1996, à l'aube de la dernière saison de sa carrière, Maradona est pourtant en vacances dans la Ville Reine pour rendre visite à son frère Raúl, qui évolue pour le Toronto Italia. Le propriétaire du club, Pasquale Fioccola, insiste et convainc El Diego d'enfiler le maillot azur des siens et de jouer un match avec son frère cadet.

La rencontre a lieu au début septembre. Il s'agit d'un match hors-concours qui oppose le club torontois à une formation constituée des meilleurs joueurs des autres équipes de la ligue.

Les gradins de chaque côté du terrain étaient bondés. Ils avaient vendu des places aux extrémités aussi. Et, à Birchmount, il y avait une butte derrière le stade. Elle était aussi pleine. Je pense qu'ils ont finalement laissé entrer tout le monde. Le stationnement était fou! Il y avait des tambours partout et des drapeaux. Les gens chantaient. C'était un événement culturel! C'était plus qu'un simple match , raconte Richard Alexander.

Les gens ne demandaient qu'à le toucher. Ils voulaient toucher... Dieu! Une citation de :Richard Alexander

Tel un artiste, Diego Maradona a diverti ses coéquipiers du Toronto Italia toute la soirée le 2 septembre 1996. Photo : Photo offerte par Peter Pinizzotto

Et l'Argentin ne déçoit pas ce soir-là. Il drible avec le ballon, marque même d'un coup de pied de coin, motive ses coéquipiers et blague avec ses adversaires. Il livre un spectacle comme il s'en fait peu à Toronto à l'époque.

C'était un véritable artiste. Il était divertissant pour les fans. J'ai aussi été diverti! Il incluait tout le monde. Ce n'était pas lui contre une autre équipe. Tout le monde au stade était impliqué , se souvient Paul Hillman, qui était chargé d'empêcher Maradona de marquer en tant que défenseur pour l'équipe d'étoiles.

Diego était l'homme qu'on pouvait voir, mais qu'on ne pouvait pas rêver d'approcher. Il était au-dessus de la masse. Il était en Europe. Il était un mythe , poursuit Hillman, qui avait 25 ans à l'époque. Il était en fin de carrière, mais ce n'était pas grave. Son aura était tellement grande. C'était fantastique qu'il soit ici.

Diego Maradona a autographié le maillot de Paul Hillman. Il le garde toujours précieusement. Photo : Yan Theoret/Radio-Canada

Un moment d'anthologie

Le Franco-Torontois Adrijan Assoufi n'a pas encore la trentaine. Il n'a jamais vu Diego Maradona jouer de ses propres yeux. Cinéaste, il se lance à la trace des quelques images tournées ce soir de septembre 96 quand il apprend l'histoire invraisemblable du match qui a eu lieu juste à côté d'où il a grandi.

Le propriétaire de l'équipe dans ce temps-là avait demandé à un ami de filmer. Des joueurs avaient aussi demandé à leur famille de prendre des photos et des vidéos. Ils savaient que l'événement allait être quelque chose de très marquant dans leur vie. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de reportage officiel, pas de (télévision) , explique-t-il.

Assoufi a numérisé les images sur ces cassettes et les a visionnées avec son frère avant de se mettre à la tâche. Parce que, pour moi, c'est aussi une histoire de famille. Cette histoire n'aurait pas été possible sans le frère et je le comprends. Mon frère est un grand fan de foot et les deux, on avait des frissons en les regardant. On les a regardées quatre ou cinq fois!

Le cinéaste a produit un court-métrage de six minutes qu'il décrit comme l'un de ses projets les plus spéciaux. Il le perçoit aussi comme un effort pour commémorer l'un des grands moments méconnu du soccer canadien.

C'était un événement rare. Je crois qu'on ne reverra pas ça. C'est quelque chose que la ville et même ce stade peuvent chérir. Une citation de :Adrijan Assoufi