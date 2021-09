Des locataires à Bathurst dénoncent une hausse de 100 % du loyer

J'avais planifié de rester jusqu'à ce que je m'en aille au foyer , affirme une locataire, Marie Roy, qui habite dans l’immeuble depuis 9 ans.

Mais récemment, l'entreprise propriétaire de l'immeuble lui a annoncé que son loyer, qui est de 580 $ par mois, augmentera à 1150 $ à compter de décembre.

Mme Roy n'avait pas vu venir une pareille augmentation.

On n’a pas le choix de sortir. Si on paye ça, on ne mange pas. Une citation de :Marie Roy, locataire

Âgée de 77 ans, elle se sent impuissante. Elle a l'impression qu'on l'expulse en lui imposant un loyer beaucoup trop élevé. Elle remet en question le slogan de l’entreprise propriétaire de l'immeuble.

Moi, je pense que c'est cruel. Puis, à part de ça, c'est marqué : We care where you live. Ce n'est pas vrai , affirme Marie Roy.

Sa voisine Josée Bertin, comme les autres locataires, a eu la même nouvelle. Elle ne comprend pas pourquoi le prix de location de ces appartements plutôt modestes augmente si soudainement.

Mme Bertin a aussi l'impression de se faire expulser. Elle dit qu’elle travaille à temps partiel et qu’elle ne peut pas payer ce nouveau loyer. Non, je ne peux pas. [...]. C'est cher, ouf.

Plaidoyer pour une loi

Il n'y a aucun contrôle des loyers au Nouveau-Brunswick. Marie Roy réclame des mesures de protection pour les locataires.

Le gouvernement ne met pas de loi pour arrêter ces choses-là. Il doit avoir une loi pour qu'ils n'aient pas le droit de le faire. Une citation de :Marie Roy, locataire

Marie Roy a peur de ce qui va se passer dans les prochains mois.

On ne sait pas. On déménage tous, mais on ne sait pas où on s'en va. Il n'y a personne dans le bloc, je ne pense pas, qui va rester , dit-elle.

Tandis que les résidents encaissent le coup, Canada Home for Rent, l’entreprise propriétaire de l'immeuble, refuse de faire tout commentaire sur l'augmentation du loyer.

