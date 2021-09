Un parcours interactif mettant en vedette Billy Stuart dans la MRC d’Arthabaska

L’agente de développement culturel à la MRC d’Arthabaska, Véronique Audy explique qu’une application Le circuit Billy Stuart a été créée pour que les enfants soient en mouvement.

Il faut être sur les lieux pour trouver les indices, faire les épreuves. Ce sont des activités dans les sites extérieurs. On allie des faits historiques avec des dates et des lieux et des activités physiques comme des jeux d’équilibre, de la marche ou de la course , explique Mme Audy.

La vingtaine d’albums du raton laveur Billy Stuart, créé par Alain M. Bergeron et illustrée par Sampar, Samuel Parent, ont fait le tour du monde.

L’auteur et l’illustrateur résident à Victoriaville. Un clin d'œil est même fait dans le circuit au quartier où ils habitent.

Ils habitent encore dans la région. C'est le dixième anniversaire de Billy Stuart, alors ça leur permettait de faire revivre le personnage dans un nouvel univers , mentionne Véronique Audy.

Lectures préparatoires

Des lectures préparatoires peuvent être faites par la narration du comédien de Victoriaville Nicolas Gendron pour aider l’enfant à trouver des indices.

L’automne est magnifique dans la région de Victoriaville. Ça peut s’ajouter aux balades gourmandes. Ça peut combler toute la famille. Les activités se déroulent dans des parcs et des sites de randonnée pédestre , indique Véronique Audy.

Une activité a entre autres été développée à Kingsey Falls où les enfants sont invités à retrouver les couleurs de l’arc-en-ciel et les remettre en ordre.

Je cherchais une activité originale pour les familles. Je suis tombé sur une activité en France avec des personnages et de la réalité augmentée. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec Billy Stuart. Ça fait trois ans que je travaille à ce projet , explique Mme Audy.

Cette activité est gratuite.

D’après les informations de Valérie Ambeault