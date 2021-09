Foyers de soins : les employés non vaccinés devront subir des tests de dépistage

Les membres du personnel des établissements de soins de longue durée et de soins communautaires à l’Île-du-Prince-Édouard qui ne sont pas complètement vaccinés contre la COVID-19 devront subir jusqu’à trois tests de dépistage de cette maladie chaque semaine.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison, a annoncé mercredi, dans un communiqué, que les employés qui n’ont pu être vaccinés ou qui ont choisi de ne pas se faire vacciner pourront se faire tester à chaque quart de travail, jusqu’à trois fois par semaine.

La nouvelle exigence entre en vigueur vendredi.

Les employés non vaccinés pourront toujours travailler s’ils se soumettent aux tests de dépistage et respectent la consigne du port du masque.

Le taux de vaccination des résidents de ces établissements est élevé, mais dans certains cas le taux de vaccination des employés est trop faible, souligne la Dre Morrison, citée dans le communiqué.

La nouvelle exigence du test de dépistage dans les cas des employés non complètement vaccinés est une mesure de protection qui s’ajoute au port du masque, au lavage fréquent des mains et à la directive de rentrer à la maison si l’on se sent malade, explique la Dre Morrison.

Le but de ces mesures, ajoute Heather Morrison, est de protéger les résidents contre le variant Delta du virus responsable de la COVID-19 et qui est très contagieux.

La vaccination des employés de ces établissements est toujours recommandée par la santé publique comme étant le meilleur moyen pour eux de se protéger et de protéger leur famille et les résidents.

Les tests de dépistage sur les employés non complètement vaccinés feront l’objet d’un suivi et les données seront transmises chaque semaine au bureau de la médecin hygiéniste en chef.

En date de mercredi, l’Île-du-Prince-Édouard comptait huit cas actifs de COVID-19. Quant à la vaccination, en date du 28 août, 91,2 % de la population admissible a reçu au moins une dose et 80,6 % en a reçu deux.