Encore des coups de feu en plein jour dans un quartier résidentiel de Montréal

Ce sont plusieurs appels au 911, vers 16 h 15, qui ont alerté les policiers des événements survenus à l'intersection de la 55e avenue et de la 3e rue.

En arrivant sur les lieux, les policiers ont localisé un homme dans la vingtaine qui a été blessé, non par balle, mais possiblement par des éclats de verre. Ce dernier a été transporté vers un centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie , a indiqué l'agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal ( SPVMService de police de la Ville de Montréal ).

Selon les témoignages recueillis, la victime a réussi à se réfugier à l'intérieur d'une résidence de la 55e avenue après qu'un véhicule eut ouvert le feu dans sa direction.

Suite aux coups de feu, les suspects auraient eu un accident mineur sur la 55e avenue et auraient laissé le véhicule sur la scène pour prendre la fuite à pied , a précisé le porte-parole du SPVMService de police de la Ville de Montréal .

Les trois suspects ont toutefois été arrêtés rapidement grâce aux informations fournies par des témoins.

Il s'agit d'un homme de 19 ans, d'un homme de 22 ans et d'un homme de 23 ans, tous connus des services policiers , a souligné M. Brabant.

Les trois hommes sont détenus et devaient être interrogés par les enquêteurs du SPVMService de police de la Ville de Montréal .

Un périmètre de sécurité a été établi sur les lieux de la tentative de meurtre et les policiers du SPVMService de police de la Ville de Montréal faisaient du porte-à-porte dans l'espoir de recueillir le plus d'informations possible.

Le mobile du crime était inconnu dans l'immédiat.