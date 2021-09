Admission à l’école francophone aux T.N.-O. : le gouvernement gagne l’appel

La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a donné raison au gouvernement ténois dans sa cause contre la Commission scolaire francophone des T.N.-O. (CSFTNO) et des parents d’élèves non-ayants droit.

La Cour en conclut que le juge de première instance a fait plusieurs erreurs de droit dans ses décisions de 2019 et de 2020 et qu’il était raisonnable pour la ministre de l’Éducation de l’époque, aujourd’hui première ministre, Caroline Cochrane, de refuser d’admettre six enfants non-ayants droits dans les écoles francophones du territoire.

Les juges de la Cour d’appel annulent donc les ordonnances du juge Paul Rouleau et rétablissent le rejet de la ministre pour les six demandes d’admission.

C’est une défaite pour les parents et la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest qui doivent maintenant évaluer leurs options, notamment la possibilité de porter la cause devant le plus haut tribunal du pays.

Entre-temps, les élèves qui avaient été autorisés par le ministre à aller à l’école en français en attendant la conclusion des procédures judiciaires pourront commencer leur année scolaire à l’école francophone, selon la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest .

Lors des audiences en juin, il avait été révélé que deux des élèves avaient quitté le territoire avec leur famille et qu’un autre avait été admis à l’école francophone, car il y était admissible selon la nouvelle réglementation sur l’admission.

L’avenir de trois élèves reste donc incertain.

Une décision raisonnable

Dans ses deux jugements distincts, mais interreliés, le juge Paul Rouleau avait été plutôt critique envers les refus de la ministre Caroline Cochrane en jugeant ultimement qu’elle avait été déraisonnable.

Il avait notamment conclu qu’elle avait basé ses décisions sur des considérations illogiques , et sur une analyse irrationnelle .

Il s’était aussi rangé du côté de la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest en admettant qu’elle n’avait pas pris en compte dans les motifs de sa décision discrétionnaire le bien-être de la communauté francophone, protégée par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Une prémisse que les juges de la Cour d’appel ont rejetée.

L'audience devant la Cour d'appel s'était tenue en juin à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Deux des trois juges ont conclu que la ministre avait le droit de baser sa décision sur le simple fait que les enfants ne répondaient pas aux critères de la directive ministérielle de 2016 pour l’admission d’élèves non-ayants droit.

Selon eux, la directive, qui a été remplacée en 2020, avait justement été créée pour respecter le caractère réparateur que l'article 23 en admettant certains non-ayants droit pour assurer la vitalité de l’école et de la communauté francophone.

En résumé, les décisions de la ministre de ne pas exercer son "pouvoir discrétionnaire résiduel" étaient raisonnables, concluent les juges Fran Slatter et Michelle Crighton.

La troisième juge, Particia Rowbotham, n'est pas d'accord avec cet argument, mais en vient aux mêmes conclusions en admettant que la ministre a finalement pris en compte tous les facteurs nécessaires lorsqu’elle a dû réévaluer les demandes d’admission après le premier jugement.

Caroline Cochrane est maintenant la première ministre des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

En fin de compte, les trois juges sont d’avis que la ministre n’a pas erré en se basant sur les données du recensement pour démontrer que la communauté francophone est en progression et que les coûts engendrés par l’admission de ces six élèves non-ayants droit ne valaient par leur admission.