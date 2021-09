Honte à toi, Trudeau le traître, tu mérites d’être en prison! Une vingtaine de manifestants avec des mégaphones ont lancé des insultes au chef libéral mardi. Ils suivent sa caravane à la trace, en voiture, depuis qu’elle est arrivée à Sudbury.

Leur haine envers le politicien est palpable. Quand on leur parle, on constate qu’ils sont convaincus que la COVID-19 n’est qu’une simple grippe et que la vaccination est un complot pour aider les gouvernements à contrôler la population. Ils assurent n’avoir aucune allégeance politique.

Ils s’époumonent à quelques centaines de mètres de distance, alors que Justin Trudeau rencontre des partisans à l’extérieur de l’Université de Sudbury. Un discours de campagne comme les autres. Puis Justin Trudeau fronce les sourcils. Et il lance son attaque la plus combative jusqu’à maintenant.

Justin Trudeau a rencontré plusieurs manifestants opposés à des mesures comme le passeport vaccinal sur sa route. Celui-ci tient une pancarte qui dit : « Camarade Trudeau, vos papiers! » Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Ces gens-là, les antivaccin, ils ont tort! dit-il en pointant les manifestants. Ils mettent en danger la santé de tous les Canadiens. Et Erin O’Toole prend leur parti en disant qu’il s’agit d’un choix personnel. Et moi, mon choix de protéger mes enfants? Et notre choix de protéger les plus vulnérables? Honte à vous, Erin O’Toole.

Une diatribe qui fait contraste avec son attitude plus conciliante des jours précédents. Vendredi dernier, il disait à propos des manifestants qu’il fallait faire preuve de compassion envers ces gens qui ont vécu, eux aussi, une année difficile.

Les membres de son entourage, les stratèges libéraux et même ses candidats parlent tous d’un déclic qui se serait fait dans la tête de Justin Trudeau. Le chef libéral dit qu’il a réalisé l’importance de l’enjeu quand il a déposé son plus jeune fils à l’école lors de la rentrée scolaire mardi.

Les conservateurs ne se gênent pas pour dire que ce déclic vise surtout à faire oublier que ce sont eux qui ont déclenché ces élections en pleine quatrième vague.

Un déclenchement trop confiant

Au départ, on avait trop confiance en notre avance , confie une source libérale. Certaines personnes ont pris les sondages positifs trop au sérieux au début de l’été. C’est sûr qu’on allait connaître une baisse après le déclenchement. Il faut s’ajuster.

On a raté l’occasion de bien cadrer la raison du déclenchement de l’élection. Ça partait mal. Une citation de :Un autre stratège libéral

Pendant ce temps, les conservateurs ont repris du poil de la bête et ont maintenant une légère avance ou sont au coude-à-coude avec les libéraux, selon des sondages qui indiquent aussi que les électeurs ont une perception plus négative de Justin Trudeau qu’au plus fort de la pandémie.

Une armure qui a perdu de son lustre

Justin Trudeau lors d'un événement de campagne à Granby. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

La journée précédente, lors de son passage à Granby, une vingtaine de partisans avaient bravé la pluie pour écouter Justin Trudeau parler d’environnement.

Ici, dans Shefford, les libéraux, les néo-démocrates et les bloquistes s’échangent la circonscription depuis 20 ans. La députée sortante Andréanne Larouche représente le Bloc québécois.

Dans la foule venue entendre Justin Trudeau, un partisan, Félix Dionne, reconnaît que ce n’est pas facile d’être libéral dans la région cette année. Le candidat local est bien connu et aimé de la population, raconte-t-il. C’est le parti qui lui cause du souci quand il fait du porte-à-porte.

Dans le camp libéral, on remarque que l’armure libérale n’est pas aussi scintillante qu’il y a six ans.

C’est sûr qu’être à la télévision presque tous les jours pendant 17 mois durant la pandémie, ça accélère le phénomène d’usure du pouvoir dans la tête des gens. Une citation de :Un stratège libéral

Mais ce même stratège pense que les gens ont développé un sentiment de confiance envers Justin Trudeau durant la crise, et que cela aura des répercussions positives dans les dernières semaines de campagne.

Une partisane de Granby est d’accord. Selon Françoise Hivon, le début de campagne cahoteux ne nuira pas aux libéraux. Les Québécois s’occupent de la rentrée scolaire d’abord, la politique après , dit-elle.

L’équipe de Justin Trudeau espère que ce qui se passera dans la deuxième moitié de campagne fera oublier les ratés de la première moitié.

Éviter d'attirer des foules indésirables

La semaine dernière, des manifestants antivaccin ont forcé l’annulation d’un événement libéral pour des raisons de sécurité. Ils ont perturbé d’autres événements. Assez pour mettre des bâtons dans les roues de la campagne.

Ça fait peur , confie un candidat libéral. On se demande à quel point c’est spontané et à quel point c'est organisé par nos adversaires. Des bénévoles conservateurs ont été aperçus dans ces manifestations. Ils ont été rabroués par le chef Erin O’Toole.

Mais le jeu du chat et de la souris se poursuit entre les manifestants antivaccin et la caravane de Justin Trudeau. L’équipe libérale garde les détails de ses déplacements le plus confidentiels possible, pour éviter d’attirer des foules indésirables.

Des manifestants antivaccin ont suivi Justin Trudeau dans certains événements libéraux. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Ces gens-là sont motivés par une haine irrationnelle, indique une candidate libérale, on ne peut pas raisonner avec eux.

Ces confrontations à répétition peuvent donner l’image d’une campagne assaillie. Mais du même coup, l’équipe libérale sent (ou espère) que ces événements pourraient jouer en sa faveur et influencer la direction de la campagne.

Dans le dossier de la vaccination, on est du bon côté de l’histoire, puisqu’une vaste majorité de Canadiens sont en faveur de la vaccination obligatoire et du passeport vaccinal. Une citation de :Une stratège libérale

Le candidat de la circonscription de Hull-Aylmer, Greg Fergus, affirme qu’il sent un changement d’attitude quand il frappe aux portes des électeurs. Au début, c’était : pourquoi avoir déclenché une élection? Maintenant c’est : quand est-ce que vous allez mettre vos culottes sur la vaccination? Les gens ne veulent plus être confinés et ils disent : "Fais-toi vacciner ou reste chez vous".

Programme électoral

Justin Trudeau a présenté la plateforme de son parti avant le début de la période des débats électoraux. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Justin Trudeau arrive sur scène pour présenter son programme électoral au Centre des congrès de Toronto. Le document propose près d’une centaine de nouvelles mesures. Certaines audacieuses. Certaines recyclées. Avec un cadre financier, contrairement aux autres partis.

C’est un programme dans la continuité, cohérent avec les valeurs du Parti libéral de Justin Trudeau, qui cadre avec le programme de 2019, le discours du Trône de 2020 et le budget de 2021.

Dans le camp adverse, on y voit plutôt beaucoup de réchauffé. On avait besoin d’une élection pour ça? , s’exclame un candidat conservateur.

Des stratèges libéraux se défendent. Si les Canadiens veulent ce plan-là, ça prend un mandat fort, pour aller rapidement et sans l’édulcorer.

En d’autres mots, ça prend un mandat majoritaire. Une citation de :Des stratèges libéraux

Le mot que Justin Trudeau refusait de prononcer au déclenchement des élections est finalement sorti du sac à la mi-campagne. Et en coulisse, l’équipe libérale est convaincue qu’il existe encore une possibilité d’obtenir cette majorité.