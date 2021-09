Hôpitaux de Waterloo : le personnel non vacciné sera mis en congé sans solde

À compter du 12 octobre, tout le personnel - les médecins, les étudiants, les bénévoles et les contracteurs - des hôpitaux de la région de Waterloo devront être entièrement vaccinés.

Ceux qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19 seront placés en congé sans solde.

Ce nouveau mandat est une initiative conjointe de l’hôpital Cambridge Memorial, de l’hôpital Grand River, de l’hôpital communautaire Groves Memorial, de de l’hôpital général de Guelph, de centre de santé Homewood, de l’Alliance North Wellington Health Care et de l’hôpital général St. Mary's.

Dans un communiqué de presse conjoint publié mercredi, la direction des différents hôpitaux indique que le personnel qui ne respecte pas ce mandat sera mis en congé sans solde et disposera d'un court délai jusqu'au début de novembre pour se conformer à la politique.

La protection de la santé et de la sécurité de nos patients et de notre personnel a toujours été notre priorité , a déclaré Lee Fairclough, président de l'hôpital général St. Mary’s et responsable de la réponse de l'hôpital au COVID-19.

Les vaccins sont un outil important dans la lutte contre la COVID et dans notre réponse au variant Delta hautement transmissible, impact duquel nous avons été les témoins directs. Nous sommes heureux que les taux de vaccination soient élevés dans nos hôpitaux et notre communauté, et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont choisi de se faire vacciner. Il est de notre responsabilité de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité possibles pour protéger nos patients et nos équipes.

Notre réponse tout au long de la pandémie a été une approche collaborative à travers notre communauté, alors que nous continuons à protéger nos patients et notre personnel , a déclaré Patrick Gaskin, président et PDG du Cambridge Memorial Hospital. Nos nouvelles politiques de vaccination conjointes ne sont qu'une étape importante de plus que nous franchissons pour y parvenir, ensemble.

Marianne Walker, présidente et directrice générale de l'hôpital général de Guelph, a déclaré que la sécurité des patients et du personnel était une priorité pour l'hôpital.

Nous voulons faire tout ce qui est possible pour protéger nos patients, notre personnel et la santé de la communauté, et nous savons que les vaccins sont essentiels pour réduire la propagation du virus , a déclaré Mme Walker.

Ron Gagnon, président et directeur général de l'hôpital Grand River, a déclaré que le vaccin contre le COVID-19 est une mesure de protection essentielle, d'autant plus que de nouveaux services continuent de s'ouvrir et que la propagation dans la communauté ne cesse de s'accroître.

En tant qu'organisme de soins de santé, nous avons la responsabilité de préserver et de protéger la santé et le bien-être des personnes avec lesquelles nous travaillons et de celles que nous soignons , a déclaré M. Gagnon.

Cette politique, que nous mettons en œuvre avec nos partenaires, contribuera à soutenir ce mandat et à assurer la sécurité de notre communauté.

La directive 6, publiée par le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, stipule que les établissements à haut risque, tels que les hôpitaux, doivent avoir mis en place des politiques de vaccination contre le COVID-19 d'ici le 7 septembre.

Avec les informations de CBC News